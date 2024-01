A Dunántúl északkeleti részein, főváros környékén lévő felhőzet lassan halad kelet felé, eközben szakadozhat, valamint a keleti határ közelében is lehetnek tartósan borult körzetek, az ország nagyobb részén azonban többnyire derült vagy gyengén felhős lesz az ég. A borult tájakon hószállingózás nem kizárt. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, néhol erős széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet a napos tájakon döntően 0 és +4 fok között valószínű, a tartósan borult tájakon fagypont alatt maradhat a hőmérséklet. Késő estére -1 és -6 fok közé hűl le a levegő. Fronthatással most nem kell számolni.