Egy hónappal ezelőtt, az arkansasi édesanya, Jessica DeLoach épp fürdette kétéves kislányát, amikor valami furcsa dolgot vett észre a fülében. „Elsőre úgy nézett ki, mintha ételmaradvány lett volna” – magyarázza a Tiktokra töltött videójában, majd hozzáteszi, másnap azonnal el is vitte a kislányt a háziorvosukhoz.

„Aki vitt már orvoshoz totyogót, az pontosan tudja, mi várt ránk, mikor az orvos megpróbálta kiszedni a lányom füléből az ételnek látszó, bizarr dolgokat” – folytatja Jessica a videóban, amiből kiderült, a kétéves kislány fülében nem étel volt, hanem két megtermett kullancs. „Fogalmam se volt róla, hogy azok a furcsa izék a fülében kullancsok. Nem akartam hinni a szememnek” – magyarázza az édesanya.

Az anya azt hitte, ételmaradék van a lánya fülében (Fotó: Tiktok)

Jessica kitért arra is, hogy azért osztja meg a történetüket, mert – még a kullancsszezon berobbanása előtt – szeretné figyelmeztetni a többi szülőt a vérszívókra, amik adott esetben veszélyes fertőzéseket is hordozhatnak.. „A lányom nem volt sok időt a szabadban – legfeljebb egy órát voltunk kinn, amíg rendbetettem a kertet, és ez is elég volt ahhoz, hogy két kullancs is a fülébe másszon. Figyeljetek nagyon oda a gyerekeitekre” – tette még hozzá.

