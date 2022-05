Indul a futószezon, milyen cipőt válasszak?

Nyakunkon a jó idő, az ablakból beszűrődő napfény pedig egyre több embert csalogat ki a négy fal közül a természetbe. Hogyha sikeresen leküzdöttük a tavaszi fáradtságot, és még a fürdőruhaszezon előtt szeretnénk jó formába kerülni, rengeteg tömegsport áll a rendelkezésünkre, melyek közül az egyik legnépszerűbb a futás.

Ennek egyik okát sajnos már cikkünk elején meg kell, hogy cáfoljuk: gyakori tévhit, hogy nem kell miatta komolyabban költekeznünk. Ha nem is olyan költséges sport, mint például a síelés, de a futásba is tanácsos beruházni, hiszen ez az egészségünkben térül meg. Egy, a lábunknak vagy a futófelületnek nem megfelelő cipő rövid úton elveheti a kedvünket mindenfajta testmozgástól, hosszú távon pedig akár maradandó károkat is okozhat. A hagyományos cipőktől eltérően azonban a futócipőt nem a kinézete vagy a márkája alapján érdemes kiválasztani: célja, hogy megőrizze lábunk épségét a kocogással járó, fokozott terhelés esetén is.

A sarkalatos Achilles-ín

Nincs két ugyanolyan lábforma, de még a bal lábunk is jelentősen eltérhet a jobbtól. Ha tudjuk, hogy valamelyik lábunk nagyobb, vagy kényelmetlenül szokott állni rajta a frissen felhúzott cipő, érdemes erre próbálni. Méret tekintetében pedig inkább felfelé kerekítsünk, ha a hétköznapokban 40-es cipőt hordunk, futáshoz érdemes a 41-es, vagy akár 42-es méretek között válogatni. Sokan beleesnek a hibába, hogy túl szűk cipőt vásárolnak, amely összeszorítja az ujjakat és irritálhatja az Achilles-ínt. Akinek utóbbival volt már gondja, érdemes megvizsgálni a cipő sarokrészének kialakítását is, a bélés anyaga nem jó, ha túl kemény, ugyanakkor stabilan kell, hogy fogja a bokát. Kikopott sarokbélésű cipőnek a kukában a helye, még túrázni se vigyük magunkkal. A kidörzsölt Achilles hajlamos a gyulladásra, amely kellő kezelés nélkül akár sebészi beavatkozást is igényelhet.

A megfelelő futócipő kiválasztása elengedhetetlen a futáshoz.

Merre dől a boka?

Helyes futótechnikát alkalmazva (tehát nem csoszogunk, és nem díszlépésben csapjuk a bokánkat) elsőként a sarkunk érintkezik a talajjal, majd talpunkon végiggördülve a lábujjainkkal hagyjuk el azt utolsónak. Talajfogáskor egyeseknek kifelé, míg másoknak inkább befelé dől a bokája, míg van olyan, akinek teljesen egyenes marad. Hogy melyik kategóriába tartozunk, azt az úgynevezett „vizes teszt” gyorsan eldönti: ha vízbe lépve lábnyomunk szinte teljes egészében lenyomatot képez, úgy a befelé dőlő (pronáló) típusba tartozunk, hogyha talpunk vonala félig látszik, úgy a hagyományos (neutrális), ha pedig a fogyó hold utolsó negyedéhez hasonlóan csak egy csík marad talpunk nyomán, úgy pedig a kifelé dőlő (szupináló) bokák társaságát erősítjük. Bizonyos cipőboltokban egy hőérzékelő lapot is rendelkezésre bocsátanak, amelyre ráállva az előbb körülírt mintázat egyike rajzolódik ki.

Befelé dőlő (pronáló) típus

Az alacsony lábboltozatú emberekre jellemző, akiket kisebb-nagyobb mértékben a lúdtalp is érint. Cipőnket ilyenkor befelé tapossuk ki, bokánk vonalát követve befelé kezd ívelni. Erre a lábfajtára egyenes vonalú cipőt érdemes húzni, melynek a talp középső része keményebb, tömörebb, így kompenzálja a boka bedőlését. Hagyományos (neutrális) típus

Ez a legideálisabb állapot, ilyenkor talajfogáskor nem terheljük túl sem a talp külső ívét, sem pedig a belső boltívet. A legtöbb cipőt is erre a fazonra gyártják. Kifelé dőlő (szupináló) típus

A pronálóval ellentétben itt a boka külső ívére összpontosul a legnagyobb megterhelés, elsősorban a magasabb lábboltozatú futókat érinti. Ilyenkor jobban kipárnázott cipő az ideális, amely a lábfejet inkább befelé irányítja, és nagyobb felületre osztja el a megterhelést. A három lábtípus közül ez a legritkább.

Hogyha kiderítettük, lábunk milyen típusú cipőt igényel, már csak azt kell eldöntenünk, hogy hol szeretnénk használni. A futócipőknek két fő fajtája van: a beton futócipőt nem csak az aszfaltra, de a futópadra és rekortán pályára is jól használhatjuk, míg aki igazán a természetbe vágyik, annak terep futócipőre kell beruházni. Fontos, hogy az egyik nem helyettesítheti a másikat, kialakításuk ugyanis az igénybevételhez igazodik: a terep futócipő tömörebb anyagból készül, kevésbé hajlékony és nehezebb is, a lábat teljesen bezárja. A sáros terep miatt tanácsos lábszárvédőt (kamáslit) is használni hozzá. Az aszfaltra készített cipők ezzel szemben könnyűek, hajlékonyabbak, talpuk puhább, így kényelmesebbnek is érződnek viseléskor a terepre gyártott társainál.

A futócipő nem a korral, hanem a megtett kilométerekkel öregszik, átlagos élettartamát körülbelül 800-1000 kilométerre teszik. Ennél nagyobb távot akkor sem tanácsos megtenni benne, ha látszólag jó állapotban sikerült megőrizni. Kezdő futók gyakran „katonásabban” rakják a lábukat, túlságosan odaverik a földhöz, ami nem csak a bokát, de a cipőt is nagyobb igénybevételnek teszi ki. Ők, valamint a túlsúllyal küzdők inkább 800 kilométer alatt váltsanak cipőt. Megóvhatjuk állagát továbbá úgy is, hogyha gépi mosás helyett kézzel takarítjuk le – a magas hőfokú víz ugyanis károsíthatja a talp védelmét szolgáló, a szivacsos anyag minőségét.