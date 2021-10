Nyár végén letisztogatjuk és elpakoljuk a strandcuccokat, a felfújható kajakot, a vízilabda-kaput, hogy elővegyük az őszi-téli szabadtéri sportok kellékeit. Ám elképzelhető, hogy a globális felmelegedés átírja a túrázásra, kerékpározásra és síelésre vonatkozó terveinket - állítja a Utah Állami Egyetem Szabadtéri Rekreációs és Turisztikai Intézetének tanulmánya, amelyet a Phys.org szemlézett.

Síelők helyett kerékpárosok

Már most is megfigyelhettük, hogy a legforróbb nyári időszakban csökkent a szabadtéri sportolók száma. A melegebb hónapokban a szabadtéri rekreációs tevékenységek aránya 18 százalékkal csökkenhet a következő 30 év során - becsülik a kutatók. Elképzelhető ugyanakkor, hogy egyes területeken télen enyhébb időjárásra lehet számítani, aminek köszönhetően többen fognak sportolni a hidegebb hónapokban: az évszázad közepére akár 12 százalékkal is emelkedhet arányuk a kutatók szerint. A sporttevékenység azonban változhat, például a korábbi síterepeken megjelenhetnek a túrázók, kerékpárosok.

A korábbi sítelepeket a jövőben túrázók látogatják majd? Fotó: Getty Images

Azzal már eddig is tisztában voltak a szakemberek, hogy a szabadtéri sporttevékenységek és az állami tulajdonban lévő területek látogatottsága függ a hőmérsékleti viszonyoktól. "Az viszont a mostani kutatásból is látszik, hogy a klímakrízis milyen jelentős hatással van egyes területek látogatottságára: másképp alakulnak a viszonyok Oregonban vagy Floridában" - olvasható a tanulmányban.

Át kell szervezni az infrastruktúrát

A kutatás során a közösségi médiában az elmúlt 14 évben megosztott, helycímkével ellátott posztokat elemezték, hogy kiderítsék, melyik állami tulajdonú területre és milyen számban utaznak az emberek. Az észlelt trendeket összevetették az éghajlati adatokkal, hogy térképre vihessék, miként változnak a szabadtéri sportolási lehetőségek az egyes régiókban a hőmérséklet emelkedésének hatására.

Az Egyesült Államokban a nyári hónapokban a legnagyobb változásokra a dél-keleti területeken kell számítani, ahol akár több mint 50 százalékkal csökkenhet a látogatók aránya 2050-re, ami jelentősen meghaladja az ország többi államára vonatkozó becsléseket. A téli szabadtéri sportolásra érkezők száma leginkább Texasban, Oklahomában és a Midwestnek nevezett közép-nyugati államok északi tájegységein ugorhat meg.

A kutatás eredményei azért fontosak, mert a látogatószám változása befolyásolhatja az adott állami terület (például nemzeti park vagy erdőség ) fenntartását, az erőforrások időbeli és térbeli elosztását. Minél több információt gyűjtenek a témában, annál jobban tudnak alkalmazkodni a látogatók igényeihez az infrastruktúra fejlesztésével, például új túraútvonalak, látogatóközpontok építésével.