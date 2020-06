"Lejárt a macsó férfiak ideje"

Bár a gyermekvállalást egyre több állami intézkedés próbálja ösztönözni, a családalapítás sokaknál nem csupán elhatározás kérdése. Magyarországon nagyjából 300 ezer meddő ember él, a felmérések szerint minden hetedik nemzőképes korú pár fogamzásképtelen. A trendek ráadásul azt mutatják, hogy a következő években tovább nő itthon is azoknak a száma, akiknél minden igyekezet ellenére is késik a gyerekáldás. Egy tavaly decemberi kormánydöntésnek köszönhetően azonban a meddőségi kezelések is hozzáférhetőbbé váltak, ami rengeteg családnak lehet komoly segítség - derült ki az Egyházi Kórházak Egyesülése által szervezett virtuális kerekasztal-beszélgetésen.

Férfit és nőt is egyenlő arányban érint

A terméketlenség mögött lelki tényezők, hormonális problémák és szervi panaszok is állhatnak. Az emberek inkább a nőknek tulajdonítanák a problémát, a valóságban azonban a nemek aránya kiegyensúlyozott: 40 százalékban a nők, 40 százalékban a férfiak, 20 százalékban pedig mindkét fél szervezetében kell keresni a gondot. A férfiaknál ráadásul a spermiumok számának drasztikus visszaesése figyelhető meg az elmúlt évtizedekben.

"Az elmúlt 50 évben a férfiak spermiumparaméterei rendkívül leromlottak, a legutóbbi, 2017-es vizsgálat szerint amióta mérik az adatokat (vagyis nagyjából az elmúlt 50-60 évben), a spermiumszám a felére csökkent" - mondta el a beszélgetésen Dr. Balogh István, a Budai Irgalmasrendi Kórház andrológiai szakambulanciájának szakmai vezetője. Ez a folyamat az Egészségügyi Világszervezet (WHO) útmutatásának változásaiban is jól nyomon követhető: a jelenleg is érvénybe levő, 2010-es állásfoglalásuk szerint a spermium egészséges koncentrációját 15 millió/milliliteres határban állapítja meg. Tíz évvel korábban még 20 millió, a nyolcvanas években pedig 60 millió volt az egészséges határérték, ami alatt az orvosok kivizsgálást javasoltak.

A nőket és a férfiakat is egyenlő arányban érinti a meddőség. Fotó: Getty Images

A macsó társadalomban egy férfi nem lehet meddő

Tavaly december óta komoly változások történtek a meddőségi kezelések terén. Az államilag finanszírozott meddőségi centrumok földrajzilag teljes mértékben lefedik Magyarország területét. Ráadásul valamennyi meddő párnak az állam finanszírozza a szükséges kivizsgálást és terápiát, beleértve az orvosi beavatkozásokat és a gyógyszeres kezelést - mondta dr. Toldy-Schedel Emil, az Egyházi Kórházak Egyesülésének (EKE) elnöke a szövetség virtuális rendezvényén. Bár a lehetőség adott, problémát jelent az is, hogy a férfiak nem szívesen fordulnak orvoshoz az ilyen jellegű panaszaikkal.

Szél Dávid pszichológus szerint az infertilitás nagyon erős tabu a magyar társadalomban, főleg a férfiak körében. "Kulturálisan mélyen gyökerező nézet az, hogy a férfinak potensnek kell lennie, és sokan úgy gondolják, ha van erekció vagy ejakuláció, akkor minden rendben, és a 'hibát' a nőben kell keresni. Ebbe a macsó társadalomban nincs benne, hogy a férfin is múlhat a termékenység" - magyarázta a szakember.

A betegek egy része kóvályog a rendszerben, a női oldal a nőgyógyászhoz megy, a férfi leginkább sehova. Pedig ha ameddőségfennáll, a párokat együtt kell kezelni: lejárt a macsó férfiak ideje, merni kell segítséget kérni ilyen helyzetben is - tette hozzá dr. Toldy-Schedel Emil.