A kellemetlenség számos fajtájával találkozhatunk, amikor a hátsónk viszketni kezd. Ráadásul ez nem az eset, amikor rögtön rohannánk az orvoshoz, hogy megmutassuk a hátsó felünket.

Összeszedtük a hat leggyakoribb okot, amiért ott hátul viszkethet - és adunk némi fogódzót a kellemetlenségek kezeléséhez.

A kiütés: vörös, viszket és apró, fájdalmas hólyagok vannak rajta Valószínűleg: herpesz

Ez a nemi betegség nemcsak a nemi szervek vagy a száj nyálkahártyájára van kihatással. Nem ritka az sem, hogy a fenék környékén jelentkezik, ennek jelei pedig megegyeznek a nemi herpesz tüneteivel is. A megoldás kézenfekvő: látogassunk el bőrgyógyászhoz, nőgyógyászhoz vagy a nemi beteggondozóba és írassuk fel magunknak a gyógyulást gyorsító antivirális szereket.

A kiütés: vörös, viszkető, pikkelyes folt Valószínűleg: gombás fertőzés Mi az aranyér? Azaranyéra végbélnyílás nyálkahártyája alatt elhelyezkedő vénás fonatból alakul ki. Az aranyeres csomók a végbél és a végbélnyílás falában keletkező vénatágulatok, melyek begyulladhatnak, vérezhetnek, megnagyobbodhatnak, néha kifordulnak vagy véralvadék képződhet bennük, és ilyenkor fájdalmassá válnak. Attól függően, hogy a végbél záróizmától merre helyezkednek el, külső vagy belső aranyérről beszélhetünk. Tudjon meg többet, kattintson!



A kiütés: vörös, pattanásszerű, puhább daganatokkal Valószínűleg: szőrtüszőgyulladás Ugyanolyan gombás fertőzésről lehet ilyenkor szó, mint amilyen a lábgomba vagy az ágyéknál tapasztalható tinea cruris, csak ez a fenekünkön éktelenkedik. Az ilyen gombás fertőzések sötét, nedves helyeken terjednek a legszívesebben, ezért is jelentkeznek a fertőzések olyan testrészeken, amelyek összedörzsölődnek, a sok súrlódás és hő pedig vonzza a gombát. Ha egy gombás fertőzésre szánt, vény nélkül megvásárolható krém nem menti a helyzetet, háziorvosunk biztos felír nekünk egy potensebb gyógyszert.

Ez akkor történik, amikor az elhalt bőrsejtek és a baktériumok hatására eltömődnek a fenekünkön vagy combunkon lévő szőrtüszők. Ezek nem néznek ki jól, cserébe viszont nem is kell aggódnunk ezek miatt sokat: egy benzoil-peroxid tartalmú, vény nélkül is megvásárolható krém megoldja a helyzetet. Figyeljünk arra is, hogy edzés után feltétlenül tusoljunk le és olyan ruhát hordjunk, ami alatt bőrünk levegőhöz jut.

A kiütés: vörös, pikkelyes és pont a fenékvájat felett van Valószínűleg: pikkelysömör



A kiütés: hámlik, viszket és néha apró pirosas daganatok kísérik Valószínűleg: ekcéma pikkelysömör krónikus, de nem fertőző bőrbetegség, amelyet a bőrsejtek túltermelődése okoz és a leggyakrabban a fenékvájat felett jelentkezik, emellett fehéres, rózsaszínes, ezüstös bőrfoltokat és hámlást is okozhat. Jelentkezhet még a könyéken, a fejbőrön és a körmök környékén. Ezt az orvosok által felírt szteroidtartalmú krémekkel kezelhetjük a legjobban, úgyhogy látogassunk el háziorvosunkhoz, ha úgy gondoljuk, hogy ez a bajunk.

A sztreccsanyagú fekete harisnyák alatt előszeretettel jelentkezik az ekcéma , ugyanis ezeken a területeken megmarad a hő és az izzadtság, nem is csoda, hogy a bőr bepirosodik és viszketni kezd. Ha itt vagy testünk bármely pontján ekcéma jelentkezik, kenjük be hidratálóval vagy egy vény nélkül kapható hidrokortizon tartalmú krémmel. Emellett ne feledkezzünk meg arról sem, hogy olyan ruhaanyagokat, például pamutot, hordjunk, ami alatt bőrünk képes szellőzni. Ha pár nap múlva sem lesz jobb, orvosunk biztosan felír nekünk valami erősebb gyógyszert.