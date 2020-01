Tényleg ma van az év legszomorúbb napja?

Angol nyelvterületen blue monday, azaz szomorú hétfő névvel illetik az adott év mindenkori harmadik hétfőjét. Ennek eredete 2005-re datálódik, ekkor hozta ugyanis nyilvánosságra azóta híressé vált egyenletét dr. Cliff Arnall pszichológus. Az általa megalkotott formula számos érzelembefolyásoló tényezőt figyelembe vesz, és célja, hogy meghatározza, mikor vagyunk a leginkább magunk alatt.

Arnall egyenlete:

[W + (D - d)] x TQ

---------------------

M x N a

Az egyenlet változói: W=időjárás, D=adósságok, d=fizetés, T=a karácsony óta eltelt idő, Q=az újévi fogadalmak elbukása óta eltelt idő, M=alacsony motiváció, Na=az érzés, hogy tennünk kellene valamit.

Arnall úgy találta, habár december 21. után egyre hosszabbak a nappalok, a téli időjárás miatt jellemzően mégis borongós, sötét a január az Egyesült Királyságban. Eközben az emberek többsége már 6-7 nap után elbukja újévi fogadalmait, de még a legelszántabbak is csupán a harmadik hétig tartanak ki. Ráadásul az ünnepek a családi kasszát is igencsak megrövidítették, így aztán az új év kezdeti izgalma hamar átcsap a valóság elkeserítő felismerésébe, miszerint közel sem egyszerű feladat kifizetni a számlákat, várva az újabb fizetésnapot. A pszichológus végeredményben arra jutott, hogy 2005-ben január 24-e volt az év legszomorúbb napja - abban az évben erre a dátumra esett a hónap harmadik hétfője.

Először 2005-ben nevezték január harmadik hétfőjét az év legszomorúbb napjának. Fotó: iStock

Működik az egyenlet?

Dacára annak, hogy a blue monday hamar megvetette a lábát a közbeszédben, mára pedig évről évre visszatérő jelenséggé nőtte ki magát a világban, tulajdonképpen egyáltalán nem nevezhető tudományosan megalapozottnak. Az igazsághoz hozzátartozik ugyanis, hogy egyenletét egy pr-cég, a Porter Novelli, illetve annak egyik ügyfele, a Sky Travel légitársaság megrendelésére készítette el Arnall doktor. Azt szerették volna így kideríteni, mikor várható a legtöbb foglalás a különféle repülőutakra, és az elemzésekből végül kirajzolódott, hogy a legtöbben akkor vágynak valamilyen paradicsomi utazásra, amikor igazán pokolinak érzik a helyzetüket. Természetesen hírverésnek sem volt éppen rossz az év legszomorúbb napjának kihirdetése.

Csakhogy a hangzatos bejelentést nem mindenki fogadta kitörő örömmel. Egy Angliában és Walesben működő jótékonysági szervezet, a mentális egészségügyi problémákkal küzdő embereket segítő Mind például a kezdetektől fogva óva int a blue monday jelentette stigmatizációtól. "A blue monday káros félreértéseket generál a depresszió kapcsán, valamint elbagatellizál egy olyan betegséget, amely akár életveszélyessé is válhat" - hangsúlyozta a szervezet egy 2016-os közleményében, amiben a szomorú hétfő kifejezést és egyben mítoszát a bármely nap szomorú (#BlueAnyDay) kifejezéssel javasolták kiváltani.

Mint írják ugyanis, átlagosan minden hatodik embernél fellép a depresszió valamikor az életük folyamán, és rendkívül gyötrőek lehetnek az olyan általánosnak tekinthető tünetek, mint az álmatlanság, a jövőbe vetett hit elvesztése, az elszigeteltség és magány, valamint az öngyilkossági gondolatok. "Nem létezik számottevő tudományos bizonyíték, ami alátámasztaná, hogy az év egy meghatározott napján magasabb lenne a depresszió fellépésének kockázata. Nyilván vannak olyan tényezők, amelyektől rosszabbul érezhetik magukat az emberek az évnek ebben az időszakában, így akár a karácsony utáni pénzügyi nehézségek, az elbukott újévi fogadalmak, a rossz időjárás vagy a nappalok rövidsége. Ezzel együtt a depresszió nem egy egynapos esemény" - szögezte le a Mind.

Hasonló gondolatokat fogalmazott meg dr. Kate Lovett pszichiáter, a brit Royal College of Psychiatrists dékánja is a Huffington Post oldalán megjelent 2018-as cikkében. "Azok az emberek, akikkel a munkám során találkozom, nem is állhatnának távolabb attól a paródiától, mint amelyet a blue monday tart fenn a hangulati zavarokról. Kérdezzünk meg bárkit, aki megtapasztalta már az igazi klinikai depressziót, hogy milyen érzés is, amikor látszólag semmihez sincs erőnk, nem tudunk aludni vagy bármit is élvezni a mindennapok során, és milyen a reménytelenség, valamint a gondolat, hogy többé talán nem is éri meg élni" - fogalmazott a szakember.

Önbeteljesítő jóslat

Maga Arnall is elismerte egyébként, hogy az általa megalkotott blue monday végül közel sem azt a célt teljesítette be, mint amit ő szánt neki. "Eredetileg azt kérték tőlem, hogy mondjam el a véleményem, szerintem melyik a legjobb nap egy nyaralás lefoglalására. Amikor elkezdtem a motivációs tényezőkön gondolkodni, annak alapján, amit több ezer páciens mondott el nekem a stresszkezelési és boldogság workshopokon, arra jutottam, hogy a felmerülő faktorok mind január harmadik hétfőjére mutatnak, mert ez a nap különösen lehangoló. Valójában azonban mindez nem bizonyult különösképpen hasznosnak, mivel a tudat, hogy ez a legszomorúbb napja az évnek, önbeteljesítő jóslattá vált" - fogalmazott a The Telegraph-nak nyilatkozva 2010-ben Arnall. "Ezt a napot inkább arra kellene felhasználni, hogy más perspektívából is megvizsgáljuk az életünket, illetve számba vegyük mindazt, ami valóban fontos az életben" - tette hozzá.

Arnall egyébként szintén 2005-ben a Wall's jégkrémgyártó cég megbízásából meghatározta az év legboldogabb napjának dátumát is, amely akkor június 19-ére, a hónap harmadik vasárnapjára esett. Saját bevallása szerint, bár számos kritika érte, amiért elfogadta ezeket a megbízásokat, nem bánt meg semmit. Az első öt évben összesen 1650 angol fontot keresett így, 2018-ban pedig feltűnt a Virgin Atlantic légitársaság és a Virgin Holidays utazásszervező cég év eleji kampányában is. A kampány alapvető üzenete az volt, hogy az emberek szabaduljanak meg a blue monday-jel kapcsolatos hiedelmeiktől, és inkább koncentráljanak az új lehetőségekre, amelyeket az előttük álló év tartogat. Természetesen ehhez rögtön akadt is néhány út- és programajánlatuk.

Puszta áltudomány

"Mindenképpen bűzlik az az egyenlet, amely adósságokkal, motivációval, időjárással és egyéb olyan önkényesen megválasztott változókkal kalkulál, amelyeket lehetetlen számszerűsíteni és többnyire összeegyeztethetetlenek egymással" - írta a The Guardian-ban megjelent 2012-es cikkében dr. Dean Burnett neurobiológus, aki szerint a képlet, és ezáltal a blue monday jelensége nem más, mint áltudomány. "Az igazi klinikai depresszió (ellentétben a karácsony utáni hangulateséssel) egy sokkal összetettebb állapot, amelyet számos tényező befolyásol, így krónikus és átmeneti, belső és külső faktorok egyaránt. Rendkívül valószínűtlen (értsd: lehetetlen), hogy létezne egy sor olyan külső tényező, amelyek egy egész populációban depressziót okoznak az év azonos időpontjában" - fogalmazott élesen a szakember. Kitért arra is, bár dr. Arnallra gyakran mint a Cardiffi Egyetem egykori pszichológusára hivatkozik a média, valójában azonban csupán néhány esti tagozatos csoportot oktatott egy rövid ideig az intézmény falai között.

Hiába kerül tehát elő évről évre az év legszomorúbb napja stigma, tulajdonképpen nincs okunk rá, hogy rosszul érezzük magunkat csupán azért, mert éppen január harmadik hétfője van. Persze ezzel együtt előfordulhat, hogy az évnek ebben a szakában éppen kevésbé érezzük jól magunkat a bőrünkben, de higgyük el, hogy ez nem a dátum függvénye. Ahelyett pedig, hogy bánatunkban vásárolgatni kezdenénk, vagy lefoglalnánk egy drága repülőutat, inkább hallgassunk melankolikus dalokat, hiszen valódi kutatások igazolják, hogy ezáltal könnyebben túllendülhetünk a mélyponton. És ha már blue monday, stílusosan a New Order azonos című klasszikusának egy különleges feldolgozását ajánljuk első lépcsőben.

Felhasznált források: