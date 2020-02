Miért érezzük úgy, hogy régen minden jobb volt?

Szinte bármivel kapcsolatban, bármilyen élethelyzetben frappánsan elpufogtatható közhely, hogy "bezzeg régen minden jobb volt". De vajon tényleg ennyire tökéletes a múltunk, vagy csak az emlékezetünk játszik velünk?

A katonák furcsa tünetegyüttesét a hazájuk iránti heves vágyakozása okozta. Ezt a jelenséget Hofer nosztalgiának, honvágynak nevezte el. (A nosztalgia szót a görög nosztosz - hazatérés - és algosz - fájdalom, vágyódás - szavakból hozta létre.) Nosztalgiázni mindenki szeret, és mindenki tudja, hogy "régen minden jobb volt". Azzal azonban már kevesen vannak tisztában, hogy magát a nosztalgia szót egy Johannes Hofer nevű svájci orvostanhallgató alkotta meg 1688-ban, miután megfigyelt egy különös kórt az otthonuktól távol harcoló svájci katonák körében. A katonák tünetei - láz , emésztési panaszok, krónikus fáradtság, álmatlanság, szabálytalan szívverés - olyan erősek voltak, hogy sokukat le kellett szerelni. Egy ideig úgy gondolták, hogy a "betegség" kizárólag a svájciakat érinti, ezért gyakran csak svájci kórként emlegették. Hofer jött rá, hogy a "kórság" nemhogy Svájchoz nem kötődik, de a panaszok hátterében nem is valódi betegség áll.Ezt a jelenséget Hofer nosztalgiának, honvágynak nevezte el. (A nosztalgia szót a görög nosztosz - hazatérés - és algosz - fájdalom, vágyódás - szavakból hozta létre.)

Legkorábbi emlékeink nem is igaziak? Részletekért kattintson!

Nosztalgia: vágyakozás a megismételhetetlen után

Hofer leírása szerint a nosztalgia annak a beteg embernek a fájdalma, aki hazavágyik szülőföldjére, de fél, hogy sosem láthatja már azt viszont. A nosztalgiát a 17. század végétől nagyjából a 19. közepéig betegségként kezelték, az 1850-es évektől kezdve változott meg a státusza: gyógyíthatónak hitt testi betegségből kórosnak nem tekintett lelkiállapottá vált. Ezzel együtt maga a nosztalgia fogalma is megváltozott, térbeli helyett egyre gyakrabban inkább az időbeli elvágyódást értették alatta.

A nosztalgia tehát a honvágyból nőtte ki magát, amíg viszont a honvágy valamennyire kielégíthető, a nosztalgiázó egy elmúlt, egyszeri és megismételhetetlen élethelyezetbe vágyik vissza. A nosztalgiában mint érzésben kettősség is megjelenik: kellemes, de kicsit fájdalmas, szorító, keserédes érzés. Egyszerre tartalmazza a vágyat ("de jó lenne újra ott lenni"), ugyanakkor a tudást is, hogy lehetetlen visszahozni azt, amire a vágy irányul. Ebben a megismételhetetlenségben áll a nosztalgia veszélye is: ha túlnő egy kellemes nyaralásra való emlékezésen, azaz megszűnik a hétköznapok normális mértékű elvágyódásának lenni, akkor akadályozhatja az előrehaladást az életben.

A nosztalgiázás aranykorát éljük. Fotó: iStock

Manapság a popkultúrának köszönhetően a nosztalgiázás aranykorát éljük. Egymást követik a 90-es évek nagy sikerű mozifilmjeinek feldogozásai, a Netflixet letarolták a 80-as évek kultsorozatai, a zenéket hallgatva pedig nehezen dönti el az ember, hogy az adott dal 30 évvel vagy 3 hónappal ezelőtt készült-e. A divatról nem is beszélve: a 80-as évek nyakig húzott répanadrágjai, a 90-es évek haspolói ma ismét alapdaraboknak számítanak. Mindez pedig csak továbberősítheti bennünk azt a bizonyos "régen minden jobb volt" érzést.

a múltunk sem volt feltétlenül jobb vagy élvezetesebb a jelennél. Nosztalgiázás közben valójában az emlékezetünk tréfál meg bennünket. A "régen minden jobb volt" érzést a De bármennyire fáj is elfogadni,Nosztalgiázás közben valójában az emlékezetünk tréfál meg bennünket. A "régen minden jobb volt" érzést a szakértők szerint az alábbi tényezők táplálják.