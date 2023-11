Ez a hosszú élet titka a 100 éves influenszer szerint

A 100 éves Jack Van Nordheim igazi influenszer: 234 ezer Instagram- és 1,7 millió TikTok-követőjével rendszeresen tartja a kapcsolatot. Van Nordheim és unokaöccse fia, Damon Vonn egy könyvet is kiadott az idős férfi életéről, Jack bácsi: 100 évnyi bölcsesség címmel. A Today cikke alapján most bemutatjuk, mit tart az idős férfi a hosszú élet titkának.

Tölts minél több időt a szabadban

Jack bácsi mindig is szeretett a természetben lenni, és rendszeresen végzett kinti munkákat, például tájkertészként. Mindenkinek azt javasolja, hogy sétáljon sokat, vagy járjon el túrázni, lehetőleg telefon, azaz a bosszantó "varázstükör" nélkül. "Így a szabadban nyitott füllel és szemmel járhatsz és meghallhatod az összes állat hangját, megnézheted a csodákat földön és égen" - írja könyvében.

Találd meg, amit szenvedéllyel tudsz csinálni

Van Nordheim mindig is érdeklődött az állatok és a madarak iránt. Volt egy "hátsó udvari állatkertje" a többi között mosómedvékkel, oposszumokkal, sólymokkal, galambokkal és még egy majommal is. Ma is nevel galambokat, és mindennap ellenőrzi, eteti, gondozza őket, tisztítja a ketrecüket. A madarai jól fejlődnek és rengeteg tojást raknak.

Az állatok és a természet iránti kíváncsisága sosem szűnt meg. Ha tévézik, csak természetfilmeket néz. A szobája tele van National Geographic magazinokkal és környezetismereti könyvekkel, és az olvasást a bölcsesség kulcsának nevezi.

Egyél egyszerűen

A férfi elmondta, hogy egész életében egyszerű étrendet követett, saját készítésű ételekből. Nem járt gyorséttermekbe, cukor helyett mézet használt. A hosszú élet egyik titkának az étcsokoládét tartja, amelyet szintén mézzel édesít meg.

Alkalmazkodj az élet kihívásaihoz

Van Nordheim a második világháború alatt Ausztráliában állomásozott, ahol maláriás betegeken segített. Itt megismerkedett valakivel, és a háború után sokáig leveleztek, de végül a lány mással találkozott. A férfi így soha nem nősült meg és nem született gyermeke. "Ezt nagyon sajnálom" - mondja Van Nordheim. - "Néha magányos vagyok. Annak ellenére, hogy még mindig sok rokonom van itt, akik meglátogatnak, magányos vagyok."

Viszont egyre több egészségügyi problémája van: az elmúlt időszakban négyszer kellett a sürgősségire mennie. Ilyenkor legtöbbször dédunokaöccse tart vele. "Általában három-négy óra alatt végzünk, utána reggelizünk és énekelünk" - mondja Vonn. "Az ember alkalmazkodik ezekhez az apró akadályokhoz."

Értékeld a családodat

Jack bácsinak egy idősebb testvére volt (Vonn nagyapja), szüleikkel szeretetben nőttek fel, ahol nem volt jellemző az ivás és a káromkodás. Mint mondja, a művészi véna sokukra jellemző volt. "Mindenki festett vagy rajzolt, esetleg az állatokkal töltött sok időt" - mesélte. Ő is egész életében rajzolt, néhány műve (valamint néhány olyan, amelyeket az édesanyja készített) szerepel is a könyvében illusztrációként.