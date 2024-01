Meglepő oka lehet az arctájéki fájdalomnak

Az önkéntelen fogszorítás, a rágóizmok extrém mértékű túlterhelése, illetve az állkapocs környékének ennek következtében kialakuló megbetegedései (TMD, temporomandibular disorders) − itthon és világszinten a lakosság durván 30 százalékát érintik. Az izmok ilyen igénybevétele gyakran előfordul monoton, koncentrációt igénylő szituációkban, fizikai erőkifejtés során, de a betegeket érő stressz és pszichoszociális terhelés is jelentősen hozzájárul a tünetek megjelenéséhez, gyakran annak kiváltója - olvasható a Semmelweis Egyetem közleményében.

A problémát korábban a többi között fogszabályzóval kezelték, de olyan betegeknél is előfordult, akiknél az állcsontok helyzetével és a fogsorok záródásával nem volt probléma. Ezért most már a páciensek biológiai, pszichés és szociális hátterét is figyelembe veszik a szakemberek.

A nem tudatos mozgások mögött általában a stressz áll. Fotó: Getty Images

A fizikai és a képalkotó vizsgálatok mellett egy részletes pszichoszociális kérdőívet is kitöltetnek a betegekkel. A panaszt okozó területen túl rákérdeznek a teljes testen érzékelt akut és krónikus fájdalmakra (például derékfájás) és kapcsolódó tünetekre (fáradtság, alvászavarok, emésztési problémák, légszomj), melyek más pszichés problémákra, például szorongásra, depresszióra is utalhatnak. A beteg lelkiállapotára, önértékelésére is kíváncsiak.

„A betegek azért keresik fel a klinikát, hogy a fogak szintjén oldjuk meg problémájukat, ám erre az esetek jó részében nem kerül sor, hiszen a kiváltó ok sem a fogak szintjén van. A tudomány mai állása szerint a test és lélek egységét nem tudjuk megkerülni. Ezt igazolja, hogy stresszesebb időszakban a krónikus betegek tünetei is súlyosabbá válnak” – mondja dr. Ambrus Szilvia fogorvos-pszichoterapeuta, a Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinikájának munkatársa.

A diagnózis felállítása után, ha szükséges, a fogorvos továbbirányítja a beteget megfelelő kezelésre. Ez lehet önsegítő könyv, tudatos jelenlét (mindfulness) alapú terápia, viselkedésterápiás eljárás, konzultálás pszichológussal. A cél a stressz okozta nem tudatos, szükségtelen mozgások tudatosítása, majd elhagyása, és egy nem káros tevékenységgel kell helyettesíteni.

A gyógytorna pedig ugyan sokszor szintén nem az okot kezeli, a fogászati és pszichés eredetű TMD-s panaszok fontos kiegészítője, terápiája. Ez otthonról is végezhető, és az alábbi oktatóvideó által mindenki számára elérhető.