Mi a fogfájás oka?

Afájdalomjellege és időtartama árulkodó lehet: a rövid, éles fájdalom letört fognál, rosszul felhelyezett koronánál vagy fogcsikorgatásnál jelentkezhet. Nagyobb gondot okoz ennél a hosszan tartó, tompa fogfájás, amely gyakran fogszuvasodást jelez: ilyenkor a foghoz tartozó ideg károsodott.

Fogszuvasodás

A fogszuvasodás a világ egyik legelterjedtebb betegsége. Helyes szájápolással csökkenthetjük a valószínűségét, de egyéni tényezőkön (például a fogzománc erősségén) is múlik, mennyire vagyunk rá hajlamosak. Kialakulása hosszú folyamat: már fogmosás után 20 perccel gyűlnek a baktériumok a fogon, ez az úgynevezett plakk-képződés. A zománc és a plakk között biokémiai folyamatok zajlanak, melynek következtében szuvasodni kezd a fog. Általában hátul elhelyezkedő fogakon alakul ki, fiatal korban gyakoribb.

A fogfájás okait érdemes időben kideríteni. Fotó: iStock

Fogínygyulladás, fogínysorvadás, fogágygyulladás

A fogíny megbetegedésének különböző fajtái vannak, a problémák a fogíny gyulladásával kezdődnek. Ez úgy alakul ki, hogy a fogak felszínén lévő baktériumok és a miattuk kialakuló fogkő irritálják az ínyt, amely egy idő után begyullad. Ha nem kezeljük időben, az íny elválik felületétől, kialakul a fogínysorvadás. Ha a gyulladást hagyjuk tovább terjedni, és eléri a fogágyat már fogyágygyulladásról beszélünk.

Ennek súlyos mellékhatása az, hogy fogaink meglazulnak és kihullanak, ezért fontos a korai felismerés. A betegségek tünete a fogfájáson kívül a fogíny vérzése és a kellemetlen szájszag is. Megelőzési módjuk a megfelelő szájhigiénia, ebbe beletartozik a szájvízzel való öblögetés is.

Egyéb okok

Egy régi, elcsúszott tömés vagy rosszul felhelyezett korona is okozhat rövid ideig tartó, éles fájdalmat, ezt egyszerűen helyreállítja a fogorvos. A rossz helyen elhelyezkedő bölcsességfog már nagyobb problémákat okozhat, a fájdalom ilyenkor kisugározhat torokra, nyirokcsomóra, akár szájzár is kialakulhat. Túl meleg vagy hideg ital fogyasztása esetén is megfájdulhat hirtelen a fogunk, ez ellen megfelelő fogkrém, fogkefe kiválasztásával és szájvízzel történő öblögetéssel sokat tehetünk.

Az állkapocs hátsó részének fájdalmát okozhatja fogcsikorgatás és az állkapocsízület rendellenessége is. Heves fájdalommal, fogfájással, ínyduzzanattal és az arc duzzanatával jár a szájüregi tályog, amellyel azonnal forduljunk orvoshoz, mert az érintett fog kihullását is eredményezheti.