Vashiány: tabletta helyett étrend

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslése szerint több százmillió ember vashiányos, ezáltal valószínűleg ez a legelterjedtebb tápanyaghiányos rendellenesség a világon. Nyugat-Európában ennek legfőbb oka, hogy a táplálkozás által nem jut elegendő vas a szervezetbe.

A vas szerepe

Szervezetünkben kétféle vas található: az aktív és a raktározott vas. Előbbi a teljes vaskészlet 70-80 százalékát adja, ennek nagy része a vörösvértestek hemoglobinjában található meg, míg a raktározott vas, mely a teljes készlet 20-30 százalékát teszi ki, főként a májban és a csontvelőben helyezkedik el, és szükség esetén alakul át aktív vassá.

Ha a vasbevitel elégtelen, akár komoly következmények is kialakulhatnak. Bár maga a betegség lassan alakul ki, a tünetek fokozatosan súlyosbodnak. A fáradtság, a kimerültség és az állandó sápadtság csak az első jelek, majd kialakulhat általános levertség-érzet, kimerültség, szellemi fáradékonyság, később fejfájás, szédülés, fülzúgás, ingerlékenység, körömrepedezés, fokozott őszülés és hajhullás. Emellett az agyműködés romlásához is vezet, rontva a koncentrációkészséget - gyerekeknél a tanulási készséget -, valamint a memóriát.

Fontos a táplálkozás

Mivel a vashiányos állapot főként amiatt alakul ki, mert a táplálék által nem jut elég vas a szervezetbe, odafigyeléssel és megfelelő étrenddel sokat tehetünk a megelőzés érdekében. A legjobb vasforrások a vöröshúsok, az olajos halak, a sötétzöld zöldségek, a diófélék és magvak, valamint az aszalt gyümölcsök. Szervezetünk a húsban található vas mintegy 25 százalékát tudja felszívni, a gabonafélékből, zöldségekből és gyümölcsökből való felszívódás azonban jelentősen alacsonyabb. Utóbbiakkal érdemes egy időben az alábbi alapanyagokból is fogyasztani, hogy a beépülés javuljon:

Citrusféléket, bogyós gyümölcsöket, kivit, paprikát és burgonyaféléket, ugyanis a bennük lévő C-vitamin segíti a vas felszívódását

Gyümölcsöket és gyümölcsleveket, a bennük lévő fruktóz miatt, mely szintén segíti a felszívódást

Húsokat és halakat, mert a belőlük származófehérjetámogatja a vas feldolgozását

Amit viszont semmiképp se fogyasszunk nagy mértékben, mert gátolja, nehezíti a felszívódást, az a tojás, a gabonakorpa és a tea.

Speciális étrendnél legyünk óvatosabbak!

Vegetáriánus étrend esetében, valamint azon lányok és nők esetében, akik kevés húst és halat esznek, fokozottabban figyelni kell a megfelelő vasbevitelre. Diéta, fogyókúra esetén is könnyen előfordulhat a készletek csökkenése, ilyenkor táplálék-kiegészítő formájában is érdemes a vasat pótolni.

A terhesség ideje alatt is elővigyázatosnak kell lenni. Terhesség alatt, ha a vaskészlet már eleve alacsony, komoly hiányállapot alakulhat ki, ugyanis az utolsó hat hónapban, a magzat gyors növekedésének köszönhetően megemelkedik a vasigény is. Ha a szervezetben nincs elég vas, az a csecsemő agyának fejlődésére is hatással lehet, de az anyát is veszélyeztetheti az így kialakult hiányállapot. Idősebb korban - a szegényesebb és sokszor egyoldalú táplálkozásnak, valamint az öregedő emésztőtraktusnak köszönhetően - a vas felszívódásának problémái alakulhatnak ki.