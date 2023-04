Csak a Kárpát-medencében kóstolhatjuk meg

A Rögös túró a gasztronómiánk egyik legegyedibb alapanyaga. Észrevette, hogy külföldön járva nem találhatja meg az élelmiszerboltok hűtőiben? Ez bizony nem véletlen! A Kárpát-medencén kívül máshol nem készítenek ilyen friss sajtot. Bár sok különféle túróféleséggel lehet találkozni a világban, de Rögös túrót csak itt gyártanak.

FOTÓ: RÖGÖS TÚRÓ

Az első hagyományos különleges tejtermékünk

A tradicionális előállításának köszönhetően a Rögös túró 2019-ben nemzetközi elismerésben részesült: az Európai Unió nyilvántartásába vette, és ezzel kiérdemelte a hagyományos különleges termék címet.



Az elismerést igazoló pecsét azóta is megtalálható a Rögös túró csomagolásán, márkától függetlenül. Ha szeretné élvezni ennek a páratlan tejterméknek az ízét, csak keresse a csomagolásokon a sárga és kék színű HKT, azaz hagyományos különleges termék logót!

FOTÓ: RÖGÖS TÚRÓ

Ínycsiklandó Rögös túrós falatok

A Rögös túró az egyik legváltozatosabban hasznosítható konyhai alapanyag. Kellemes íze jól illik az édes és sós ételekhez is – gondoljunk csak olyan klasszikus magyaros fogásokra, mint a túrógombóc és körözött. Az utóbbi receptjét a cikkünk végén meg is találja.



Ha szeretne finomabbnál finomabb Rögös túrós ételek között böngészni, vagy többet is megtudna páratlan tejtermékünkről, látogasson el a hivatalos oldalára: www.rogosturo.hu

Ahogyan ígértük, most következzen egy egyszerű, mégis nagyszerű házi körözött recept!

FOTÓ: RÖGÖS TÚRÓ

Hozzávalók:

500 g Rögös túró, 2 dl tejföl, 100 g vaj, 1 db lila hagyma, 1 ek. őrölt pirospaprika, 1 mk. kömény, só

Elkészítés:

A Rögös túrót egy tálban összetörjük, hozzákeverjük a tejfölt, vajat, és belereszeljük a megtisztított lila hagymát. Őrölt pirospaprikával, őrölt köménnyel, sóval ízesítjük, és alaposan összekeverjük. Néhány órára tegyük hűtőbe a krémet, hogy az ízek összeérjenek.

