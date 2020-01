Ennyi mindenre jó az almaecet

2016. augusztus 4.

Sokan csak salátaöntet-alapanyagként ismerik, pedig az almaecet számtalan változatos formában használható - szépítkezésnél, takarításnál is jól jöhet, ráadásul még egészséges is. Kutatások szerint segít a vércukorszint alacsonyan tartásában, ás sok benne a vas és a kalcium is.

