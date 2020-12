Mit mikor együnk, hogy a legjobban hasznosuljon?

Az egészséges táplálkozásnak és a diétáknak is fontos alapja, hogy az ételeket alaposan megválasszuk. Tájékozódni érdemes arról is, mit mikor érdemes elfogyasztani, hogy szervezetünk a legjobb módon hasznosítani tudja, így segítve mindennapos tevékenységünket. Ha minderre odafigyelnünk, és szokást alakítunk ki belőle, a jövőben már minden rutinosan fog menni, és egyáltalán nem kell aggódnunk, hogy felesleges kilók szöknek fel ránk.

Gabonafélék

A gabonák kiváló szénhidrát- és energiaforrást biztosítanak, fogyasztásuk a reggeli órákban a leginkább javasolt, hisz ezzel egész napra megalapozzuk szervezetünk megfelelő működését. A különböző gabonakásák, és gabonapelyhek kiváló alternatívák lehetnek.

Egy frissítő turmix különösen hasznos lehet a szervezet számára reggelente. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Csokoládé

Tipp Mikor együnk hamburgert?

A hamburger nem tartozik a legegészségesebb ételek közé, de ha úgy hozza az élet, nem kell megretteni tőle. Javasolt ebédre fogyasztani, és sült krumpli helyett salátát enni mellé. A szószos, majonézes változatok helyett válasszuk az egyszerűbb hamburgereket.

A magas kakaótartalmú (legalább 70 százalékos) étcsokoládék kiváló antioxidáns-források, valamint magnéziumot is tartalmaznak, mely jót tesz idegrendszerünknek és izmainknak is. Így fogyasztása a reggeli órákban, illetve edzés után is javasolt, de persze csak mértékkel. Egy-két kockánál többet nem érdemes enni belőle.

Édességek

Ha már a csokoládéról szó esett, jó tisztában lenni azzal is, hogy az édességek fogyasztása nincs teljesen tiltólistára állítva. A kulcsszó itt is a mértékletesség, valamint a minőségi alapanyagokból készített finomságok fogyasztása. Hetente 2-3 alkalommal fogyasszunk édességet, és többnyire a délutáni órákban. A legjobb, ha zabból, teljes kiőrlésű lisztből, és természetes édesítőszerrel készített desszerteket fogyasztunk, a cukrászdákat látogassuk kicsit ritkábban.

Zöldségek, gyümölcsök

A zöldségek és gyümölcsök fogyasztása bármilyen mértékű lehet egy napon belül. Mindenki érezni fogja saját szervezetén, hogy mennyit kíván. Zöldségek igyekezzünk minden étkezés során fogyasztani párolva vagy pirítva, valamint salátaként elfogyasztva. Rengeteg hasznos tápanyagot és vitamint, ásványi anyagot tartalmaznak, és felfrissítik szervezetünket. A gyümölcsök kiváló alternatívát adnak édesség gyanánt is. Tízóraira és uzsonnára fogyasztva is remekül hasznosulnak.

Turmixok

A zöldségekből, gyümölcsökből készített turmixok frissítő és tápláló reggeli alternatívák lehetnek, de sportolás után is segítséget nyújtanak a fáradt izmoknak. A turmixokat dúsíthatjuk tejjel, őrölt magvakkal, csokoládéval is.

Húsok és tejtermékek

A vörös húsokat elsősorban délben érdemes fogyasztani, de a sovány húsokból vacsorára is készíthetünk ételeket. Ugyanez igaz a tejtermékekre is, bár vacsorára abból érdemes kisebb mennyiséget fogyasztani.