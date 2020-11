Kínos gondok fenéktájon

A "hátsó fertály", az emésztőcsatorna legalsó szakasza, a székletürítésre szolgáló szervek és a körülöttük lévő külső bőrfelület is nagyon sérülékenyek. Több nagyon kellemetlen és veszélyes elváltozás fordulhat elő ezen a területen.

Ha viszket... Előfordulhat, hogy semmi más tünet nem jelentkezik, csak erős viszketés a végbélnyílás körül. Ennek a kellemetlenségnek is érdemes azonban a végére járni, egyrészt, mert egy súlyosabb gond első jele is lehet, másrészt, mert elhanyagolva ilyet okozhat. Oka lehet többféle bőrbetegség, például pikkelysömör, atópiás dermatitisz, okozhatja valamilyen allergiás reakció illatszerekre illetve ételekre, jelezhet baktérium-, gomba- vagy parazitafertőzést, kialakulhat antibiotikumok szedése mellett, cukorbetegség, májbetegség, a végbélnyílás megbetegedései (aranyér, tályog, sipoly) esetén.

Okozhatja a nem kielégítő higiénia, a végbélnyílás redőiben maradt, irritáló székletmaradvány, de a túlzott dörzsölés és rosszul leöblített szappan is kiválthatja bőr kiszáradását, hámsérülését, irritációját. Műszálas fehérnemű, hőség, izzadás miatt a bőr kipállása is előidézheti. Pszichésen szorongás is kiválthatja - esetleg éppen a kellemetlen tünetek jelentkezésétől való félelem is.

Elkerülése, kezelése a higiénés szokások újragondolását is igényli: székletürítés után a végbélnyílás környékét meleg vízzel le kell mosni, vagy legalább egy nedves vattával megtisztítani. Magyarországon sajnos, még nem vált általánossá a bidé használata, pedig nagyon célszerű, higiénikus, bőrkímélő tisztálkodást tesz lehetővé a hátsó részen is. Hintőpor, krémek, gombaellenes kenőcsök, nyugtató kúpok segíthetnek a viszketést megelőzni illetve enyhíteni. Célszerű pamut fehérneműt viselni, mert a műszálas az érzékeny bőrt irritálhatja. Elkerülése, kezelése a higiénés szokások újragondolását is igényli:Magyarországon sajnos, még nem vált általánossá a bidé használata, pedig nagyon célszerű, higiénikus, bőrkímélő tisztálkodást tesz lehetővé a hátsó részen is. Hintőpor, krémek, gombaellenes kenőcsök, nyugtató kúpok segíthetnek a viszketést megelőzni illetve enyhíteni. Célszerű pamut fehérneműt viselni, mert a műszálas az érzékeny bőrt irritálhatja.

Ha bereped... Végbélberepedés alakulhat ki a végbélnyílást borító nyálkahártya sérülése vagy fekélye esetén. A tünetek (fájdalom, vérzés) a székletürítés során jelentkeznek. A végbél nyálkahártyájának sérülését rendszerint a túl kemény széklet okozza. Székletlágyító szerek illetve síkosító kúpok használata segíthet, meleg ülőfürdő csillapítja a kellemetlenséget, illetve a végkeringés fokozásával segíti a gyógyulást. Műtét is szükségessé válhat.

Ha begennyed... A végbélnyílás körül nem ritka a tályog kialakulása sem. A végbéltályogot a végbél és a végbélnyílás körül kialakult bakteriálisfertőzésokozza. A végbélnyílás körül nem ritka a tályog kialakulása sem.

A tályog gennyes gyulladás, amely rendszerint gömb alakban terjed egy központi gócból, amelynek területén elpusztulnak a sejtek és a szövetek, és egy gennyel telt üreg, a tályogüreg alakul ki. A gennyben megtalálhatók a kórokozó baktériumok, a fehérvérsejtek, leukociták és az elpusztult szövettörmelékek. Ezt a tályogformát hevenytályognak nevezik.

A tályog néha magától a testfelszínre tör egy járaton, a sipolyon keresztül. Ha ez a spontán kiürülés nem következik be, akkor szükségessé válik a sebészi feltárás: a tályogüreget ki kell tisztítani, s a fallal együtt eltávolítani. Ha a bőrfelszín közelében alakul ki, duzzanat, kipirosodott bőr, nyomásérzékenység, heves A szervezet védekezik a tályog kialakulásával szemben, és az ún. lobgáttal a tályogüreget elhatárolni igyekszik. Ilyenkor a tályog körül sarjadzás indul meg, ezzel az ún. tályogfallal az ép részektől elhatárolódik, betokozódik, és kialakul a krónikus tályog.Ha ez a spontán kiürülés nem következik be, akkor szükségessé válik a sebészi feltárás: a tályogüreget ki kell tisztítani, s a fallal együtt eltávolítani. Ha a bőrfelszín közelében alakul ki, duzzanat, kipirosodott bőr, nyomásérzékenység, heves fájdalom jelzi, kísérheti láz, hidegrázás is. Előfordulhat a végbélben is tályog, ilyenkor nem végbél környéki tüneteket okoz, hanem lázat és alhasi fájdalmat. Idejében adott antibiotikumos kezelés a kifejlődését megakadályozhatja, de kialakult tályog esetén minél előbb sebészi beavatkozásra van szükség.

A megoldása leggyakrabban helyi érzéstelenítéssel végzett megnyitás, és a genny eltávolítása. Előfordul, hogy a genny kiürülése után rendellenes járat, ún. végbélsipoly alakul ki.

Több nagyon kellemetlen és veszélyes elváltozás fordulhat elő ezen a területen

Ha sipoly alakul ki... A sipoly olyan rendellenes összeköttetés a belső szervek vagy a belső szervek és a test felszíne között, amelyet sérülés vagy a belső szervek kóros folyamai hoznak létre. Lényege, hogy a megnyílt tályog fala anatómiai adottságok vagy a gyulladásos szövetek miatt nem esik össze, hanem a beszűkült külső nyílás mögött savós, gennyes váladékot termelő üreg marad vissza.

rendszerint korábbi gennyes gyulladások, tályogok után alakulnak ki. A sipolyok minden fajtájának kezelése orvosi feladat, s legtöbbször sebészi beavatkozást igényel.



A végbélsipoly: a végbélből vagy a végbélnyílásból a végbélnyílás melletti bőrterületre vezető rendellenes járat. Előfordul, hogy nem bőrfelületen kívülre, hanem más szervbe, például a hüvelybe nyílik. Kialakulhat végbéltályog kiürülésekor, sugárkezelés, rosszindulatú daganat, szülés közbeni sérülés következtében, de előfordul ismeretlen ok miatt is. Crohn-betegség, tuberkulózis, béldivertikulumok, béldaganat vagy bélsérülés esetén is kialakulhat. Leghatásosabb és leggyakoribb megoldása műtéti eltávolítás. A sipoly lehet veleszületett vagy szerzett. A szerzett sipolyok közül gyakoriak a végbél sipolyok, amelyet (ha a végbélcsatornával van összeköttetésben) bélsársipolynak is neveznek. A végbélsipolyok és az egyéb szerzett külső sipolyokA sipolyok minden fajtájának kezelése orvosi feladat, s legtöbbször sebészi beavatkozást igényel.a végbélből vagy a végbélnyílásból a végbélnyílás melletti bőrterületre vezető rendellenes járat. Előfordul, hogy nem bőrfelületen kívülre, hanem más szervbe, például a hüvelybe nyílik.Crohn-betegség, tuberkulózis, béldivertikulumok, béldaganat vagy bélsérülés esetén is kialakulhat. Leghatásosabb és leggyakoribb megoldása műtéti eltávolítás.