Pánikroham vagy szívroham: mi a különbség?

Szívroham esetén azonnal mentőt kell hívni, a pánikroham esetén a betegnek azt kell tennie, amit ilyen esetre javasolt a kezelőorvosa (és ami bevált). Pontos számokat nem ismerünk, de becslések szerint minden harmadik ember életében legalább egyszer megtapasztalja, milyen testi tünetekkel és félelemmel jár a pánikroham - még akkor is, ha egyébként nem jellemző rá a szorongás. Pánik esetében az agy egy teljesen ártalmatlan szituációban tévesen küld vészjelzéseket a mellékveséknek, az pedig másodpercek alatt adrenalinnal árasztja el a vért. Ennek következtében az illető menekülni akar egy nem létező vészhelyzet elől, a szervezet készen áll a túlélsre: egekbe szökő pulzus, oxiénhiány, izzadás, remegés jelentkezik - illetve halálfélelem. Bár a két betegség (vagyis a szívinfarktus és pánikroham) tünetei közt van átfedés, ha ismerjük a különbségeket, akkor az életmentő lehet.

Hogy tegyünk különbséget?

Nehezen lehet megkülönböztetni a szívrohamot és a pánikrohamot, különösen akkor, ha a beteg

Orvoshoz kell menni! A pánikbetegség gyógyszeresen, illetve pszichoterápiával kezelhető, de feltétlenül szükséges a pánikbeteg kardiológiai kivizsgálása annak érdekében, hogy a szívproblémákat kizárják.

soha nem tapasztalta korábban az egyiknek a tüneteit sem. Ha viszont már volt pánikrohama, akkor esetleg összekeverheti az infarktust azzal, hiszen szívrohamnál (amikor a szívet tápláló koszorúerek elzáródnak) szintén a legjellemzőbb tünet a szorító, markoló jellegű mellkasi fájdalom, az izzadás és a halálfélelem. A két tünetcsoportot az alábbi szempontok alapján lehet könnyebben megkülönböztetni.

A fájdalom típusa

Bár a mellkasi fádalom egyaránt jellemző a szívrohamra és a pánikrohamra is, de a karaktere eltérő. A pánikroham alatt a mellkasifájdalomáltalában éles, szúró, és a mellkas közepére lokalizálódik. A szívroham miatti tünet viszont inkább nyomó vagy szorító érzéshez hasonlít. A mellkasi fájdalom a szívroham esetén is a mellkas közepén kezdődik, de kisugárzik a karba, az állkapocsba vagy a vállba.

A tünetek fellépése

Az is segíthet megkülönböztetni a szívrohamot és a pánikrohamot, ha megfigyeljük, miként jelentkeznek a tünetek. Bár mindkét állapot hirtelen, figyelmeztető tünetek nélkül lép fel, még is van különbség. Az angina (a koszorúérgörcs) általában fizikai megterhelés (például lépcsőmászás) miatt fordul elő, a szívroham nyugalmi állapotban is jelentkezhet.

Az időtartam

A tünetek fennállásának az időtartama alapján is megkülönböztethetjük a szívrohamot és a pánikrohamot. Bár vannak eltérések, de a legtöbb pánikroham 20-30 percnél nem tart tovább. A szívroham idején pedig a tünetek lényegesen hosszabb ideig állnak fenn, és az idő múlásával egyre rosszabbak lesznek. Például a szívroham kezdetén a mellkasi fájdalom még enyhe is lehet, de néhány perc múlva már felerősödik.