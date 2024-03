Megpróbáltak hozzáférni Katalin hercegné orvosi papírjaihoz

Először a Mirror írt arról, hogy a The London Clinic egyik alkalmazottja megpróbált hozzáférni Katalin hercegné orvosi papírjaihoz, mikor Vilmos herceg feleségét megműtötték az intézményben még januárban.

A kórház híres arról, hogy ott kezelik a brit királyi család tagjait, hírességeket és politikusokat is. Egy ott dolgozó szerint egy ilyen szabálysértés rossz fényt vet a diszkréciójáról híres intézmény reputációjára, és belső vizsgálatot indítottak.

Katalin hercegné tavaly decemberben. Fotó: Getty Images

Az adatvédelemért felelős hivatal a BBC megkeresésére közölte, hogy megkapták a szabálysértésről szóló jelentést, és ők is vizsgálják az ügyet.

Megkérdezték a Kensington-palotát is a hírrel kapcsolatban, akik nem erősítették meg azt, de nem is cáfolták. "Ez a The London Clinicre tartozik" - írták.

A walesi hercegnét utoljára tavaly decemberben látták hivatalos eseményen. Januárban két hetet töltött a kórházban egy hasi műtét miatt, de ennek okát nem közölték. Azóta csak lesifotók és -videók készültek róla, várhatóan húsvét után veszi fel újra hivatalos teendőit.