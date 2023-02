Kiderült, melyik a nap legstresszesebb pontja

A felmérés válaszadóit a többi között arra is megkérték, hogy mondják el, hogy egy ötvenes listából melyek a legbosszantóbb történések, amelyek egy tipikus napon megeshetnek velük. Éppen csak lemaradt a dobogóról, hogy véletlenül elalszanak reggel, illetve egy óvatlan pillanatban kiöntenek valamit a szőnyegre. A mindennapos stresszfaktorok között végül sorrendben a forgalmi dugóba kerülés, a ruházat összekenése (például étellel, itallal, sminkkel, fogkrémmel) és törékeny tárgyak elejtése, összetörése került az élre a rangsorban – számolt be róla a Daily Mail. A felmérés eredményeiből az is kirajzolódott, hogy a felnőttek átlagosan három stresszes eseményt élnek át naponta.

Egy felnőtt átlagosan három stresszes történést él meg naponta. Fotó: Getty Images

Érdemes persze leszögezni, hogy a kutatás nem tudományos céllal készült. Egy egyesült királyságbeli székhelyű cég, a stresszcsökkentésre ajánlott homeopátiás tablettákat, krémeket és cseppeket gyártó Rescue Remedy áll mögötte. „A dráma szó hallatán hajlamosak vagyunk mindig valami nagy dologra gondolni, vizsgálatunk azonban azt mutatja, hogy látszólag apró semmiségek is nagy hatással lehetnek napi hangulatunkra” – mondta el Zuzana Bustikova, a Rescue Remedyt is tulajdonló Nelsons vállalat világmárkáinak vezetője. „Tudjuk, hogy egy zaklatott éjszaka az egész napunkra rányomhatja a bélyegét, egy kihívásokkal teli nap pedig gyakran álmatlan éjszakákhoz vezet. Nem csoda tehát, hogy az első drámán általában már reggel átesünk” – tette hozzá.

A felmérés tanúsága szerint a legerőteljesebb napi stresszfaktor a kimerültség, amelyet a válaszadók 46 százaléka jelölt meg. Ezt követte az előző éjszakai rossz alvásminőség (36 százalék) és a sűrű munkahelyi teendők (33 százalék). A különféle stresszes eseményekre az emberek legnagyobb arányban frusztrációval reagálnak (32 százalék), de sokan vannak, akikben a negatív történések szorongást (23 százalék) vagy fáradtságot (21 százalék) generálnak. Mindez pedig egyáltalán nem veszélytelen, tekintve, hogy korábbi kutatások szerint a krónikus stressz olyan egészségügyi problémákhoz vezethet, mint a magas vérnyomás, szív- és érrendszeri betegségek, illetve az immunrendszer csökkent működése.

