Ferenc pápa: a nők esélyegyenlőségétől lesz jobb a világ

A változó felhőzet többször megnövekszik, több helyen lehet eső, zápor. Erős, viharos délnyugati szél mellett a csúcshőmérséklet 14, 19 fok között alakul. Csütörtökön nem jön front, de a szélre és a változékonyságra érzékenyeknek is lehetnek erős tüneteik. Gyakoriak lehetnek a keringési panaszok és a vérnyomás-ingadozás, emellett erős migrén is jelentkezhet. Egyesek nyugtalanságot, ingerlékenységet tapasztalhatnak, alvászavarok is felléphetnek. A hőérzet magas, de a szél kissé zavaró lehet. További fontos részletek a meteogyógyász® mai videójában! A légszennyezettség közepes, alig változik. A légnyomás gyengén emelkedik.

Egészséget befolyásoló hatások: