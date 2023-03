Ennyit számítanak a jó munkahelyi kapcsolatok

A munkatársakkal való jó viszony nemcsak abban segíthet, hogy munkahelyünk alapvetően egy még kellemesebb hely lehessen, és gyorsabban elteljen a munkaidő, hanem egészségünkre is pozitív hatást gyakorolhatnak a munkahelyi barátságok – különösen a nők körében. A Queenslandi Egyetem kutatása szerint azoknál a 45 és 70 év közötti nőknél, akik arról számoltak be, hogy jól kijönnek a kollégáikkal, kisebb volt a cukorbetegség, a depresszió és a magas vérnyomás kialakulásának kockázata - írja a Metro.

Több ezer nőt kérdeztek kapcsolataikról

A tanulmány szerzői átfogó kutatásukba 7694 nőt vontak be. Őket két évtizeden keresztül követték nyomon, és rendszeresen megkérték alanyaikat, hogy értékeljék a családdal, barátokkal, partnerekkel és kollégákkal való kapcsolataik minőségét. Azok a nők, akik azt mondták, hogy „nagyon elégedetlenek” a munkatársaikhoz fűződő kapcsolataikkal, kétszer nagyobb valószínűséggel betegedtek meg 11 gyakori betegségben – például daganatos betegségekben, illetve gyakrabban érte őket stroke –, mint azok, akik „nagyon elégedettnek” vallották magukat.

Még akkor is fennmaradt ez az összefüggés, amikor a kutatók más tényezőket, például a vagyoni helyzetet és az életmódbeli döntéseket is figyelembe vették. A kutatás szerzői remélik, tudományos munkájukkal arra ösztönzik a nőket, hogy életük későbbi szakaszában is fektessenek be a barátságokba.

Miért lehet egészségvédő hatása a jó munkahelyi kapcsolatoknak?

A kutatás vezetője, Gita Mishra szerint további kutatásokra van szükség a tanulmány eredményeinek megismétléséhez, majd annak jobb megértéséhez, hogy a jó munkahelyi kapcsolatok, barátságok hogyan segíthetnek csökkenteni a krónikus betegségek kockázatát. Addig is csak találgathatjuk a miérteket.

„Vajon a jó kapcsolat endorfint szabadít fel, és ez csökkentheti a krónikus betegségek kockázatát? Nem tudjuk” – mondta. Hozzátéve, hogy egy jó munkahelyi közösség tagjai olyan döntésekre is bátoríthatják egymást, amelyek fontosak az egészségük megőrzése érdekében. Például ösztönözhetik egymást, hogy szűrésekre járjanak, egészségesebb ételeket rendelhetnek ebédre, vagy akár együtt járhatnak sportolni is. „Szerintem ez javítja az életminőséget” – hangsúlyozta a kutatás vezetője.

