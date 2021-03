Jelek, amelyek ellenszenvről árulkodnak

Hogyan nyerhetjük el mások szimpátiáját? Részletek itt.

Ha valaki beszélgetés közben a nyakát piszkálja, vakargatja, az gyakran azt jelenti, hogy nem biztos valamiben. Flörtöléskor ezt akár pozitívan is értelmezhetjük, egy átlagos beszélgetés során viszont antipátiát is sugallhat, különösen akkor, ha az illető a nyakát a vállai közé húzza. Ez sokszor azt jelzi, hogy nem ért egyet azzal, amit mondunk, vagy nem teljesen igaz, amit ő mond - írja a brightside.me. A cikk szerint az összehúzott száj szintén negatív metakommunikációs jelzés. Ha valakivel beszélgetünk, és összehúzza a száját, akkor elképzelhető, hogy kényelmetlenül érzi magát a jelenlétünkben, de az is lehet, hogy csupán nem tetszik neki a téma, amiről szó van, valamint szorongás is állhat a háttérben.

Egyes metakommunikációs jelek árulkodhatnak az ellenszenvről. Fotó: Getty Images

A távolságtartás is elég árulkodó jel. Ha valaki feltűnően törekszik arra, hogy fizikailag minél távolabb legyen tőlünk, az általában érzelmi távolságtartást is jelez. Mindenkinek szüksége van némi személyes térre (ráadásul járványidőszakban ajánlott is legalább másfél méter), de ha kicsit jobban odafigyelünk, érzékelni fogjuk, amikor valaki szándékosan elhúzódik tőlünk. Szintén árulkodó jel, ha a másik kerüli a tekintetünket, nem néz a szemünkbe. Ez az ellenszenv mellett érdektelenséget, közömbösséget is jelezhet, illetve azt, hogy az illető titkol valamit.

Ha valaki nem szívesen vesz részt a beszélgetésben, azt a lába, pontosabban a lábfeje is elárulhatja. Nézzük meg a lábfejeket: ha nem az irányunkba mutatnak, az ellenszenvet jelezhet, különösen, ha a törzs is a lábfejek irányába fordul. A kifejezésmód is sokat elárulhat a beszélgetőtárs érzéseiről - például az, ha a kérdéseinkre feltűnően tömör, akár egyszavas válaszokat ad. Ez azt jelezheti, hogy csak udvariasságból beszélget velünk. Figyeljünk a hanglejtésre is, mert szintén árulkodó lehet, akárcsak az, ha a beszélgetőpartner nem gesztikulál, hanem a két karját szorosan maga mellett vagy a szék karfáján tartja, esetleg még láthatóan szorítja is a karfát.