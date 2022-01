Magyar orvosok: az újgenerációs e-cigik is függőséget okoznak

A hevítéses, újgenerációs e-cigaretták is tartalmaznak nikotint, amelyek ugyanolyan függőséget okoznak, mint a hagyományos cigaretták, hívják fel a figyelmet magyar orvosok.

Elképzelhető, hogy az újgenerációs e-cigik nem annyira ártalmasak, mint a hagyományos termékek, de ezzel a versenyelőnnyel mégiscsak a dohányzás egy fajtájának térnyerését és így a nikotinfüggőséget segítik. Különösen a fiatal korosztály a veszélyeztetett, amely már kifejezetten erre szokik rá - mondják a hazai szakorvosok egy új kampányban, amelyről a Telex írt. E-cigaretta és a hozzávaló nikotinos, ízesített folyadékok. Fotó: Getty Images Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet szakorvosai szerint, ha a sok fiatal találkozik azzal az üzenettel, hogy ez a termék kevésbé káros, mint a hagyományos cigaretta, akkor téves megerősítést nyernek, és ugyanúgy könnyen rászokhatnak majd a nikotinra, mint ha a klasszikus cigarettát propagálnánk. Ráadásul az újgenerációs e-cigik olyan dizájnos kütyük is, amelyeket okostelefonnal is lehet használni, és erre a fiatalabbak a leginkább vevők. Az orvosok arra is felhívják a figyelmet, hogy a hevítéses e-cigiknek jóval alacsonyabb az adótartalma, mint a hagyományos termékeknek.

A minimumadó a hevítéses termékeknél körülbelül csak a harmada a hagyományos termékekének, ez könnyen összehasonlítható, mert ezen termékeknél ugyanúgy szálra van kivetve az adó, a töltőfolyadékok vagy a fogyasztási dohány adója súlyarányos. Miközben a régi termékeket már semmilyen szinten nem lehet reklámozni, hamarosan egységes csomagolásba kell őket értékesíteni, addig az újakat valójában még promotálják is. Ebben az is segít az újgenerációs termékek gyártóinak Magyarországon, hogy egységes a trafikrendszer, így könnyebben be lehet törni az egységesen ellátható piacra.