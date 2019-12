A legjobb gyógynövények depresszió ellen

A rodalewellness.com összeállítása olyan lehetőségeket vonultat fel, amelyek hatékony segítségnek bizonyulhatnak a lelki gondok enyhítésében.

Orbáncfű

Talán ezt a gyógynövényt ismerik a legtöbben mint kedélyjavító hatású szert, amely szorongásoldásra is kiváló enyhe vagy közepes erősségű panaszok esetén. Kapszulában és tea formájában is használható, megfelelően adagolva pedig nagyon is hatékony. Az adag beállításához érdemes lehet szakember segítségét kérni. Fontos ugyanakkor megemlíteni, hogy az orbáncfű csökkentheti afogamzásgátlószerek hatékonyságát.

Az orbáncfűből készült gyógyteát hat hétig szabad folyamatosan inni, utána hat hét szünetet kell tartani. A növényről és felhasználásáról bővebben ide kattintva olvashat.

Levendula

A levendula olaját inhalálva, krémbe keverve és illatpárnára csepegtetve nagyon hosszú ideje használják nyugtató hatása miatt. Alvászavarokra is tökéletes választás. Manapság szájon át szedhető formában ugyancsak elérhető, szedése pedig teljesen biztonságos, ráadásul nincsenek olyan mellékhatásai sem, mint az álmosság és a fáradékonyság.

Zöld tea

A zöld tea, pontosabban a belőle kivont L-theanin serkenti a dopamin-termelődést, nyugodttá, de éberré is tesz extra fáradtságérzet nélkül. Emellett segít koncentrálni, támogatja a memóriát is, így mindenképpen érdemes tenni vele egy próbát.

Valeriána

Kutatások szerint a leghatékonyabb gyógynövényalvászavarokesetén, de szorongásra is jól alkalmazható. A legjobb este bevenni, illetve olyankor, amikor már nem kell dolgozunk, és tudjuk, hogy nem fogunk a volán mögé sem ülni. Kis dózisokkal érdemes kezdeni a szedését, sőt, talán a legjobb, ha először olyan gyógyteákkal próbálkozunk, amelyekben valeriána van. Fontos, hogy ne keverjük sem alkohollal, sem antidepresszáns hatású gyógyszerekkel!