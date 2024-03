Sokan nem szeretik, pedig a stroke-tól is óvhat ez a zöldség

A zöldségek igen gazdagok rostban és egyéb hasznos tápanyagokban, ezért bőséges fogyasztásuk jót tesz az emésztésnek, valamint több szempontból is pozitívan befolyásolja az egészségünket. Ausztrál kutatók friss tanulmányának köszönhetően viszont most már azt is tudjuk, hogy egyes zöldségek hatékonyan csökkenthetik a stroke kialakulásának kockázatát is.

Egyes zöldségek hatékonyan csökkenthetik a stroke kialakulásának kockázatát is. Fotó: Getty Images

A szulforafán lenne az egészség őre?

A Sydney-i Egyetem kutatói alaposan megvizsgáltak 23 olyan vegyületet, amelyek gyakran előfordulnak a növényekben. Arra voltak kíváncsiak, hogy ezek az anyagok mennyire kötődnek a véralvadásban fontos szerepet játszó vérlemezkékhez. A tudósok azt látták, hogy a keresztesvirágúak családjába tartozó zöldségekben – például a karfiolban és a brokkoliban – található a szulforafánnak (SFN) véralvadásgátló hatása van.

Megelőzheti a vérrögképződést

Ezt a vegyületet egy ideje már nagy figyelem övezi a tudományos körökben, összefüggésbe hozták már ugyani a rák megelőzésével és a koleszterinszint csökkentésével is. A legújabb vizsgálatok pedig azt is kimutatták, hogy az egyik fehérjére kifejtett hatásának köszönhetően lassíthatja a vérlemezkék csomósodását, ezzel pedig meggátolhatja a vérrögök képződését. A tudósok ezért úgy vélik, hogy ez a vegyület akár megelőző kezelésként is bevethető azoknál, akiknél magas a stroke kialakulásának rizikója.