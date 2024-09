15 dolog, ami korai demenciát okozhat

Míg a demencia továbbra is sokkal gyakoribb az idősebbek körében, évente több százezer fiatalt is diagnosztizálnak az agyi leépüléssel járó betegséggel. Ennek okaira keresték most a választ a brit Exeteri Egyetem kutató, 356 ezer embert vizsgáló kutatásukból pedig kiderült, milyen életmódbeli és egészségügyi tényezők állhatnak a háttérben. A legfontosabb 15 tényezőt a Science Alert gyűjtötte össze.

stroke

társadalmi elszigeteltség

halláskárosodás

alkoholfogyasztás

cukorbetegség

szívbetegség

D-vitamin-hiány

depresszió

krónikus stressz magány alacsony társadalmi-gazdasági státusz

fizikai gyengeség

alacsonyabb iskolai végzettség

Az idősebb korú demens betegekkel kapcsolatos kutatásokból már tudtuk, hogy van egy sor módosítható kockázati tényező

– mondta Sebastian Köhler, a hollandiai Maastrichti Egyetem neuroepidemiológusa. Hozzátette: a fizikai tényezők mellett a mentális egészség is kiemelten fontos szerepet játszik.

Bár az eredmények nem bizonyítják, hogy a demenciát egyedül ezek a tényezők okozzák, segítenek egy részletesebb kép kialakításában. Mint mindig az ilyen jellegű kutatásoknál, az okok pontosabb megismerése ugyanis segíthet a hatékonyabb kezelések és megelőző intézkedések kidolgozásában.

+ 2 szempont, amti nem tudsz elkerülni

A fent említett tényezők mellett a C-reaktív fehérje (CRP) – amelyet a máj termel gyulladásra adott válaszként– magas szintje is hozzájárulhat a demenciához, ahogy az is veszélyeztetettebb, aki az ApoE4 ε4 génvariánsok közül kettővel rendelkezik (ez a genetikai forgatókönyv már az Alzheimer-kórral is összefüggésbe hozható).