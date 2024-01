Kirúgással fenyegette a mentősöket a nő

Korábban hamburgerezés vagy hangos sziréna miatt, illetve parkolásért is érkezett kifogás a mentőkhöz, most pedig azért háborodott fel egy hozzátartozó, mert a mentőautó csak a betegek ellátását és szállítását szolgálja - írta a Facebookon az Országos Mentőszolgálat (OMSZ). Az esetet kivizsgálták, az érintett mentős azonban megrovás helyett éppen hogy dicséretet kapott.

Botránnyal és kirúgással fenyegetőzött

A beszámoló szerint a nő egy péntek éjjel hívott mentőt 75 év körüli férfi rokonához, mert elhanyagolt krónikus betegségei miatt rosszul lett. A mentőszolgálat munkatársai rövid időn belül helyszínre is értek és megvizsgálták a beteget, a helyszíni ellátást követően pedig kórházba szállították volna a beteget, a nő ugyanakkor ragaszkodott hozzá, hogy őt is szállítsák be az intézménybe. Az ápoló közölte vele, hogy a mentési helyzetre való tekintettel nincs lehetősége elkísérnie a beteget a mentőautóban, mire dühöngeni kezdett.

Először az RTL híradójával és állásuk elvesztésével fenyegette meg az életmentőket, majd a jármű lépcsőjére állva kezdett hangos telefonálgatásba. A vitának aztán a mentésirányítás vetett véget, amikor rendőri segítség lehetőségét ajánlotta fel rádión. A nő csak ezután tett le róla, hogy beszáll a járműbe, és végül hagyta, hogy a mentők elindulhassanak a kórházba a beteggel.

Mire a sürgősségire értek, a hivatalos panasz is megérkezett, amiben a nő a mentős azonnali kirúgását követelte. Az emiatt indított belső vizsgálat tegnap lezárult, a mentők hanganyagokkal és statisztikákkal bizonyították, hogy a mentőegység vezetője jó döntést hozott és mindenben a szolgálati szabályzatban leírtak szerint járt el. Sőt, dicséretet is kapott, amiért egy olyan kórképet is felismert a helyszínen, amivel sürgősségi ellátás során csak ritkán találkoznak az életmentők.