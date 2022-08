A nap képe: ilyen a mentősök egy napja

A lakosság leginkább akkor találkozik a mentőkkel, amikor valaki bajban van. A Városligeti Mentőnapon azonban minden érdeklődő bepillantást nyerhetett a mentők munkájába a mentési bemutatókon keresztül, valamint elsajátíthatta és gyakorolhatta az újraélesztés lépéseit.

Mentési bemutató a mentőnapon a budapesti Városligetben augusztus 27-én. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Az eseményen a mentők számos partnere, társszervezete is bemutatkozott, például a gyermekmentők, a légimentők, a kutyás mentők, a rendőrök és a tűzoltók is. Emellett tartottak egy kisebb bemutatót az első mentőkerékpárról is. A rendezvényre mentőhelikopter is érkezett.

A mentőnapra egyénként a Millenium Háza is készült egy ingyenes különlegességgel. Szombaton a valaha Magyarországon forgalomba állított összes mentőautó modellje megtekinthető volt a Kresz Géza Mentőmúzeum kihelyezett tárlatán.

