Fizikoterápia derékfájásra: mit tudnak az otthoni gépek?

A derékfájás kezelésére számos módszer létezik, a fizikoterápia az egyik legelterjedtebb, mert jelentős fizikai beavatkozás nélkül képes a fájdalmat mérsékelni vagy megszüntetni - mondta el megkeresésünkre dr. Megyaszai Márta, reumatológus. Majd hozzátette: ráadásul olyan kezeléseket is meg lehet vele valósítani, amelyeket egyéb módon nem lehetne elvégezni. Az ultrahangos kezelés például rezegteti a szöveteket, értágító hatású, jól oldja a nyaki merevséget.

A szakember felhívta a figyelmet, hogy a fizikoterápia nem összetévesztendő a fizioterápiával. Utóbbi a nagyobb csoport, és ennek része a fizikoterápia, amely főként fizikai erőkkel gyógyít. Fizikoterápia lehet az elektromos stimuláció (TENS), az ultrahang, a lágylézer, a lökéshullám, a mágnes terápia, de a különféle mechanikai behatások is, mint például a gyógytorna, a masszázs, a csontkovács. Fizioterápia lehet a gyógyvíz, a balneoterápia (amikor kémiai erőkkel is gyógyítanak) vagy a diéta, plusz az összes fizikoterápiás kezelés. "A szakorvosok gyakran kombinálják a kétféle eljárást a megfelelő hatás elérése érdekében. Például: gyógytorna gyógymasszázzsal és ultrahangos kezeléssel kiegészítve" - árulta el Megyaszai.

Gyakran Kombinálják a Kétféle Eljárást. Fotó: getty IMAGES

Gépek otthonra

Mozgásszervi panaszokra a fenti fizioterápiás kezeléseket az állami egészségügyi ellátás keretében ingyenesen vehetjük igénybe. E mellett léteznek otthoni gépek is, amelyekkel szintén hatékonyan lehet csillapítani a derékfájdalmat. Ezeknek két nagyobb csoportja létezik: az úgynevezett TENS berendezések, és a többfunkciós, nagyobb tudású gépek, amelyek a fájdalomcsillapító kezeléseken túl más elektroterápiás kezeléseket - például bőrápolási, szépségápolási funkciókkal is - biztosítanak. Piaci körképünk szerint Magyarországon egy megbízható TENS készülék ára átlagosan 18-20 ezer forintba, míg a többfunkciós gépek 30-35 ezerbe kerülnek. Érdekesség, hogy nálunk egyik gépet sem lehet receptre felírni (kivéve a TENS-t a bénultaknak), de például Németországban - konkrét típusokat - orvosi szakvélemény alapján igen.

A TENS-készülék úgy működik, hogy elektromos impulzusok sorozatát adja le, amelyek kapcsolatba lépnek a bőrben levő idegvégződésekkel. Ennek hatására csökken a fájdalomimpulzusok továbbítása az agy felé és megszűnik vagy csökken a fájdalomérzés. Elsősorban nyaki, deréktáji és háti-, csukló-, könyök-, kézízület csípő-, térd, boka- és lábízületi eredetű fájdalmak esetében ajánlják. Fejfájás, migrén kezelésére, műtét utáni, nőgyógyászati eredetű és menstruációs vagy daganatos fájdalmak esetén nem alkalmazhatók. Szakértők szerint, érdemes többcsatornás készüléket vásárolni, mert minél magasabb a csatornaszám, annál nagyobb kiterjedésű fájdalmat lehet kezelni vele. Illetve általánosságban is ajánlott minőségi, ellenőrzött terméket venni, mert a gagyi gépek néhány alkalom után elveszíthetik hatékonyságukat, illetve tönkremennek vagy balesetveszélyessé válhatnak, például megégetik a bőrt.

Ha viszont ízületi és izomfájdalmak is jelentkeznek, illetve szükséges a rendszeres sportolás mellett a kisebb-nagyobb sérüléseket is kezelni, akkor már érdemes nagyobb tudású, multifunkcionális készüléket venni. A többfunkciós gépeket elsősorban ín-izommerevség (kontraktúra), atritisz, artrózis, reuma, epikondilitisz, ínhüvelygyulladás, lumbágó, isiász otthoni kezelésére ajánlják. Ezeknél a gépeknél az áram impulzusa is sokkal precízebb, azaz az impulzus paramétereit (frekvencia, pulzustartam, amplitudó) a készülék folyamatosan módosítja, így az agy nem tudja kiszűrni őket, így nem alakul ki hozzászokás sem. Illetve rendelkeznek EMS-izomstimulációval (amikor az ingeráram csak a beteg izmot ingerli és készteti összehúzódásra) és iontoforézissel is (amikor egyenáram segítségével a feloldott gyógyszert a bőrön keresztül bejuttatják).

A reumatológus hangsúlyozta, hogy a gyógytornát semmilyen passzív gyógymód nem tudja helyettesíteni, így a mozgásszervi panaszok esetén döntően ez az elsődleges terápia. A fizioterápia tehát mindig másodlagos, bár enyhe esetben önálló kezelés is lehet. Szerinte akkor ajánlott egy komolyabb otthoni készüléket beszerezni, ha krónikus fájdalommal küzdünk, mert ezek a készülékek segítenek enyhíteni a fájdalmakat, oldani az izomgörcsöt, csökkenthetik a gyulladást, és egyes készülékek serkentik a csontgyógyulást is. Ráadásul fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő krém felszívódását is segítik a bőrön, így összeadódnak a kedvező hatások.