5 tipp és kibírható lesz az elkövetkező időszak

A tavasz sokaknak nemcsak természet ébredését, a jó idő beköszöntét jelenti, hanem a kirándulások, kinti programok évszakának kezdetét is. Ez azonban nem mindenki számára jelent felszabadult időszakot, sokan már most a különféle allergiák okozta tünetekkel küzdenek. Ilyenek a reggeli tüsszögés, orrfolyás, orrdugulás vagy épp a könnyezés és kötőhártya-gyulladás. Ezek a valóban kellemetlen jelenségek sokak életét megkeserítik, akár egészen késő őszig is. Segítünk, hogy vegyük fel a kesztyűt az allergiaszezon ellen!

5 jól bevált praktika az allergia elleni harcban

1. Cseréljük sűrűn az ágyneműt

A szabadban viselt ruhánkat hazaérkezést követően szerencsés azonnal lecserélni, hogy ezzel se vigyük be otthonunkba a nap során megtapadt pollenszemcséket. Az ágyneműinket is váltsuk gyakrabban, mert ezen is megtapadhatnak az apró részecskék, melyek szellőztetés során, vagy akár hajunkról, kisállatunk szőréről kerülhetnek ránk.

AKIK ALLERGIÁS TÜNETEKKEL KÜZDENEK JÓ, HA VEZETNEK POLLENNAPTÁRT. FOTÓ: GETTY IMAGES

2. Egy megfelelő légtisztító

Manapság az allergia hatékonyan kezelhető gyógyszeres kezeléssel, azonban ezek sem nyújtanak 100%-os segítséget. Nagy segítség lehet egy légtisztító, hiszen képes megforgatni a szobában a levegőt, miközben a sokszoros szűrőrétegekben fennakad minden allergén.

Fontos hozzátenni, hogy nem mindegy, milyen légtisztítót vásárolunk, hiszen nem mindegyik képes enyhíteni az allergiát, így vásárlás előtt tájékozódjunk, milyen felszereltséggel rendelkezik az adott készülék. Mindenképpen figyeljünk arra, hogy a légtisztítónkban legyen minimum egy HEPA szűrő.

Tény és való, hogy a modern légtisztítók és takarító eszközök segítenek könnyebben átvészelni az allergiaszezont. Például az antiallergén programmal is ellátott mosógépek a higiénikus tisztasággal veszik fel a harcot minden apró, irritáló részecske ellen. A legújabb mosógépek képesek teljesen kimosni és eltávolítani a ruhákból, törölközőkből, ágyneműhuzatból és az ágyneműből az allergiát okozó anyagokat, például a poratkát, az állatszőrt, a polleneket vagy a penészspórát. Ha a ruháinkat szárítógépben és nem a szobában szárítjuk, nem jelenik meg a penészgomba a falakon, melynek spórái szintén allergiát okozhatnak. Egy jó légtisztítóval és hatékony szűrőrendszerrel rendelkező porszívóval pedig tisztán tarthatjuk a lakásban a levegőt. És az sem baj, ha tanácstalanok vagyunk! A MediaMarkt áruházakban mindig a személyes preferenciáinknak megfelelő, szakértő tanácsokat kaphatunk! Ha bizonytalanok vagyunk, hogy melyik technológiát, újdonságot válasszuk, nyugodtan kérjük ki szaktanácsadó segítségét! (X)

3. Tartsuk tisztán az otthonunk

Pollenszezonban kiemelten fontos, hogy a szokásosnál is jobban ügyeljünk lakásunk tisztaságára. Mindenképpen szellőztessünk sokat, hogy a lakásban folyamatos legyen a légcsere. A porszívózásnál két fontos dolgot kell szem előtt tartani: az egyik, hogy milyen a porszívónk, ugyanis egy egyszerű porzsákűrítésnél is rengeteg por kerülhet vissza a helyiség levegőjébe. A porszívózás hatékonysága azon is nagyban múlik, hogy milyen gyorsan mozgatjuk a szívófejet: ha kapkodva porszívózunk, a takarítás ellenére is rengeteg por maradhat az adott szobában. Ha nincs túl sok időnk, akkor érdemes beszerezni egy robotporszívót, ami helyettünk is teszi a dolgát.

Tudtad? A legnagyobb tévhit a porszívókkal kapcsolatban az, hogy a minél nagyobb teljesítményűnek kell lenniük. Nem a teljesítmény, a szívóerő a fontos. A beszívott levegőt a gépnek valahol ki is kell fújnia, ráadásul ugyanolyan sebességgel, mint ahogy beszívta, a nagy teljesítményű porszívók sokszor felkavarják maguk körül a port. Ha porszívóról van szó, allergiásként érdemes egy kisebb teljesítményű gépet választani.

4. Vezessünk pollennaptárat!

A pollennaptárral alapvetően érdemes készülni azoknak, akik allergiás tünetekkel kínlódnak. Ám azzal is számolni kell, hogy az időjárás nagyban befolyásolja a növények virágzását, így sok esetben eltolódnak vagy épp hamarabb kezdődnek a nehézségekkel teli hetek, hónapok. Azoknak, akik ismerik az allergiás időszakokat, és tudják, mi hat rájuk, érdemes felkészülni a szezonra és beszerezni azokat a bevált gyógyszereket, amelyek csillapítják a kellemetlen tüneteket. A szakemberek szerint nem szabad megvárni, hogy nagyon felerősödjenek a tünetek.

5. Mindig mossunk kezet!

Amikor hazaérünk, soha ne feledkezzünk el a kézmosásról. Ha erős allergiás reakciónk van, mindig jusson eszünkbe, hogy a pollen könnyen rátapadhatott a bőrünkre, így a kezünkre és az arcunkra is, és ha nem szabadulunk meg tőlük azonnal, még órákon keresztül megnehezíthetik az életünket, függetlenül attól, hogy már nem a szabad levegőn tartózkodunk.



Szponzorált tartalom. A cikk megjelenését a MediaMarkt támogatta.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!