Így vészeljük át az őszt egy allergiás gyerekkel

A súlyos allergiás gyermekek szülei számára nagyobb odafigyelést és gondos felkészülést igényel a szeptemberi óvoda- és iskolakezdés. Dr. Balogh Ádám, a Gyermekgyógyászati Központ csecsemő- és gyermekgyógyász, allergológus és klinikai immunológus szakorvosa foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat.

Iskolakezdés súlyos élelmiszerallergiával

Egy diagnosztizált ételallergiás gyermek esetében akár egyetlen falatnyi allergént tartalmazó étel is tüneteket, legsúlyosabb esetben akár életveszélyes anafilaxiás reakciót okozhat. A probléma jelentőségére egy 2022-es tragédia, egy mogyoróallergiás kisfiú halála hívta fel a figyelmet. A gyermek az iskolában kapott mogyorótartalmú csokoládé miatt kapott anafilaxiás rohamot. A köznevelési törvény tavaly ősszel hatályba lépett módosításának köszönhetően a fokozott kockázatú allergiás gyermekeknek kiemelt figyelmet kell kapniuk a köznevelési intézményekben. Ennek ellenére a szülőkre továbbra is óriási teherként nehezedik a gyermek biztonságos iskolai környezetének megteremtése.

Az allergiás gyermek étkeztetése nagyobb odafigyelést igényel. Fotó: Getty Images

Az allergén kerülése, a diéta betartása nagy odafigyelést igényel a beteg és a környezete (a pedagógusok, gondozók, a gyermek osztálytársai és szülei) részéről is. A legfontosabb teendő, hogy a szülő már a beiratkozás során tájékoztassa az intézményt (az iskolaorvost, valamint a védőnőt is) a gyermek allergiájáról, és fektessen nagy figyelmet a gyermek iskolai-óvodai környezetének edukációjára – hangsúlyozza Dr. Balogh Ádám. Mindazon információ és tudásanyag ugyanis, amely az allergiás gyermek és szülei számára adott, hiszen esetleg már évek óta az életük része, a környezet számára általában teljesen ismeretlen és új. Amikor a gyermek bekerül a közoktatási intézménybe, legyen nála egy, a kezelőorvos (allergológus) által egyénre szabott sürgősségi terv, amely pontosan leírja:

kihez kell fordulni, ha a gyermeknél allergiás reakció alakul ki;

allergiás reakció esetén mit kell tenni;



milyen gyógyszereket kell alkalmazni;



milyen esetben van szükség sürgősségi ellátásra;



a kezelési tervből készüljön másolat az iskola részére is!



Mindemellett a szülő beszéljen a többi szülővel, gondozóval és pedagógussal, és mondja el, milyen speciális szükségletei vannak gyermekének (például milyen ételeket kell kerülni, mivel lehet helyettesíteni). A legfontosabb annak tudatosítása, hogy az élelmiszer allergén milyen kockázatokat hordozhat, és hogy akár súlyos veszélyt jelenthet a gyermekre. Ha iskolai programra hivatalos a gyermek (kirándulás, iskolai rendezvények, osztálytársak születésnapjának megünneplése), gondoljuk végig a lehetséges kockázatokat! Ilyen esetben ismételten egyeztetni kell a pedagógusokkal, szülőkkel, konyhán dolgozókkal; és időről időre meg kell győződni arról is, hogy mindannyian tisztában vannak-e a problémát okozó allergénekkel. A fokozott kockázatú allergiás gyermek mindig tartsa magánál a felcímkézett, nem lejáratos adrenalintartalmú autoinjektort, amelyet anafilaxia esetén be kell adni, megelőzendő a súlyosabb szövődmények kialakulását. Fontos, hogy a gyógyszer könnyen hozzáférhető legyen, a gyermek környezete is tisztában legyen azzal, hol tárolják a sürgősségi orvosi készleteket és mikor van arra szükség.

Az allergiás reakció tünetei – mindenki ismeri őket?

Győződjön meg arról, hogy a gyermek közvetlen környezetében mindenki képes felismerni a súlyos allergiás reakciót, és az alap sürgősségi ellátásában is részt tud venni. Az anafilaxia tünetei az alábbiak:

bőrtünetek

viszketés



kiütés, csalánkiütés, bőrpír



az ajkak és a szemhéj ödémája



légúti tünetek



nehezített nyelés vagy beszéd



fulladás



nehézlégzés



a nyelv duzzanata



mellkasi fájdalom



a beszédhang megváltozása, rekedtség



keringést érintő tünetek



gyengeség



szédülés



sápadtság, bágyadtság



ájulás



emésztőrendszeri tünetek

kifejezett hasi fájdalom, görcs



többszöri hányás



Összefoglalva tehát: az anafilaxia egy akár perceken belül kialakuló, súlyos allergiás reakció, amely a légutak, a légzés és/vagy a keringés potenciálisan életveszélyes károsodásával jár, és kizárólag az izomba adott adrenalin injekcióval előzhető meg. A sürgősségi gyógyszer folyamatos elérhetőségének biztosítása mellett gondoskodni kell arról is, hogy az intézménnyel előzetesen egyeztetett terv alapján mindig rendelkezésre álljon olyan önkéntes munkatárs, aki megtanulta, így képes beadni az életmentő injekciót vészhelyzet esetén.

"A bizonytalanságból, információhiányból vagy diétahiba miatt bekövetkező allergiás reakciók miatti szorongás igen jelentős lehet a szülőben és a gyermekben is az iskolába lépéskor. Ma már a multiplex allergiateszteknek köszönhetően lehetőségünk van arra is, hogy kiderítsük, az étel mely komponense okozza a gyermek allergiáját, és mennyire magas az anafilaxia kockázata. Ez azért rendkívül fontos, mert felmérhetjük, hogy milyen allergiás tünetekkel kell számolni egy diétahiba vagy az allergénnel való találkozás során" – mondja Dr. Balogh Ádám.