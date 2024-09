Ősszel erre figyeljenek az allergiások

Az allergiások tünetei a kora őszi időszakban sem enyhülnek. Ennek egyik oka, hogy több növény virágzása nyár végén éri el a csúcsát, ezzel pedig az ősz kezdetére még kellemetlenebb panaszokat eredményeznek. Például a pázsitfüvek, az üröm, a csalánfélék és a parlagfű virágzása sokaknál okozhat akár komoly problémát ilyenkor is: égő és viszkető szemek, kaparó garat, köhögés, orrfolyás és könnyezés. A nappali kellemetlenségek mellett sokszor aludni sem tudnak az érintettek, főleg akkor, ha mindez még asztmás tünetekkel is társul. Az WebMD összefoglalója kiemel néhány hasznos tanácsot, amely ősszel is enyhíthet a kellemetlenségeken.

Fotó: Getty Images

A pollenek mellett a penész is fokozott veszélyt jelent

A már jól ismert parlagfű is szeptemberben éri el virágzása csúcsát. A globális felmelegedés kifejezetten kedvez a növény virágzásának: az elmúlt években megfigyelhetővé vált, hogy egyre korábban kezdődik és egyre hosszabb ideig kitolódik ez az időszak. A hűvös, esős, nyirkos őszi idő pedig kifejezetten kedvez a kültéri és beltéri penésznek, mely a parlagfű mellett az allergiások egyik legnagyobb ellensége. A penészgomba spórákat bocsát ki, így irritálja az orrjáratokat.

Ősszel érdemes kiemelt figyelmet fordítani az alábbiakra: