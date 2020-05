Ezek lehetnek a térdízület gyulladásának okai

A testünkben lévő ízületek közül a leggyakoribb használatban a térdízületünk van, így a legnagyobb mértékű terhelést is ez a terület kapja. A benne található porcok és ínszalagok igen összetett feladatot látnak el annak érdekében, hogy stabilizálják a mozgásunkat. A helytelen életmód, a túlterhelés és bizonyos betegségek hatására azonban gyulladás alakulhat ki ezen a területen, ami nem csak komoly fájdalommal jár, de a mozgásunkat is korlátozhatja. Az artritisznek is hívott betegség gyakorlatilag bármilyen életkorban előfordulhat, ám a kor előrehaladtával kialakulásának kockázata egyre nő.

Az ízületek a csontok végén helyezkednek el, a három fő alkotóelemük a porc, az ízületi tok és az ezt kitöltő ízületi folyadék. Gyulladás a tokot határoló hártyában történhet, amelynek hatására az ízületi folyadék felszaporodik. Emiatt jelentkeznek az artritisz jellegzetes tünetei: a gyulladt területen kialakuló fájdalmas duzzanat, amely az ízület mozgását is korlátozza. Gyulladás a testünk bármelyik ízületében kialakulhat, a térdben jelentkezve azonban jelentősen korlátozza a beteg mozgását, illetve a nagyobb terhelés miatt afájdalomis intenzívebb lehet. A gyulladás mögött többféle ok is állhat.

A legnagyobb mértékű terhelést a térdízület kapja. Fotó: Getty Images

Sérülés, túlterhelés

Aktív életmódot élő embereknél gyakran ez az ok áll a térdfájdalmak mögött. Bizonyos sportok (például labdarúgás, kézilabda, súlylökés) az átlagosnál is nagyobb mértékű terhelésnek teszik ki a térdeket, ami miatt az ízületekben sérülések, gyulladások alakulhatnak ki. Ilyen esetben a kezelés mellett nagyon fontos pihentetni a térdet, és a tünetek enyhülését követően is csak fokozatosan szabad ismét terhelni.

Porckopás

Az ízületi gyulladás másik nagyon gyakori formája az oszteoartritisz. Ilyenkor az ízületi porc elkopik, a csontvégek pedig megfelelő védelem nélkül mozognak egymáson, ami fájdalmat és gyulladásokat eredményez. Genetikai okok, a helytelen életmód és a túlsúly is felgyorsíthatják a porckopás folyamatát, de sokat ronthat az állapotunkon az is, ha nem megfelelő cipőt hordunk. Ez esetben a tünetek enyhítése mellett a kezelés fontos része az életmódváltás is.

Autoimmun folyamatok

A gyulladás sokszor azért alakul ki, mert maga a szervezet védelmi rendszere, vagyis azimmunrendszertámadja meg az ízületeket. Ilyen esetben jellemzően mindkét térdben kialakul a fájdalom és a duzzanat. Leggyakoribb formája a reumatoid artritisz, amelytől Magyarországon is nagyjából 50 ezer beteg szenved. Nem tudni pontosan, hogy mitől alakul ki, valószínűleg több tényező egymásra hatása indít el egy olyan folyamatot, amelynek következtében az immunrendszer tévedésből a saját szöveteit támadja meg. A betegség lefolyása általában hullámzó, az enyhébb időszakokat követően a gyulladás felerősödésével a panaszok is visszatérnek.

A probléma kezelése ebben az esetben már összetettebb feladat, az orvos nem-szteroid gyulladáscsökkentőket és szteroidokat is felírhat. Egyre nagyobb arányban használnak biológiai terápiákat is, amelyek célzottan hatnak a gyulladásban részt vevő sejtekre, vagy az általuk termelt egyes anyagokra.

Bakteriális gyulladás

Ritkábban, de az is előfordul, hogy valamilyen bakteriális fertőzés okozza a gyulladást. Ez történik például az akut gennyes ízületi gyulladás (más néven artritisz purulenta) esetén is, amikor valamilyen sérülés útján gennykeltő kórokozók jutnak az ízületbe. Ilyenkor a gyulladásos tünetek mellettlázis jelentkezhet. Mivel veszélyes szövődményeket okozhat, fontos a mielőbbi kezelés.

A patikák polcain vény nélkül is elérhetőek olyan készítmények, amelyek egyszerre csökkentik a fájdalmat és a gyulladás mértékét, valamint elősegítik a porcképződést és gátolják a porc lebontását végző molekulák felszabadulását is. Sajnos bizonyos esetekben a panaszok az otthoni kezelés hatására sem javulnak, sok embernél ezért elkerülhetetlen a műtéti kezelés. Ha a fájdalom nem enyhül, mindenképpen javasolt felkeresni egy ortopéd szakorvost, aki az állapotunkat felmérve dönthet a megfelelő kezelésről is.