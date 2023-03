Madárinfluenza: Nógrádban is megjelent a vírus

A Cered községben lévő, 5176 tenyészludat tartó telepen az állattartó megemelkedett elhullás és lecsökkent tojástermelés miatt kezdett gyanakodni a betegségre, végül a hivatal laboratóriuma igazolta a vírus H5N1 altípusának jelenlétét. Az állomány leölése folyamatban van, az állategészségügyi hatóság a gazdaság körül három kilométer sugarú védőkörzetet, valamint 10 kilométer sugarú megfigyelési körzetet jelölt ki.

Tekintettel arra, hogy mindkét körzet átnyúlik az országhatáron, ezáltal szlovákiai területeket is érint, az országos főállatorvos azonnal értesítette a szlovák állategészségügyi hatóságot. A Nébih hangsúlyozta, ez az eset is alátámasztja, hogy a vírus az ország – madárinfluenza szempontjából – alacsonyabb kockázatú területein is megjelenhet, ezért a hazai állattartóknak mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy megóvják állományaikat a betegségtől.

Az emberre is átterjedhet a vírus

Mint azt korábban megírtuk, bár a madárinfluenza elsősorban szárnyasok között terjed, alkalmanként emlősöket is megbetegít. Mi több, a közelmúltban Kambodzsából olyan eseteket is jelentettek, amikor a H5N1-es influenzát embereknél mutatták ki. Szakértők szerint hamarosan oltási program is indulhat a fertőzés megállítása érdekében.

