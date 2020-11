Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, a rektor már korábban karanténba vonult, ugyanis egy közeli hozzátartozójáról kiderült, hogy koronavírus-fertőzött. A napokban pedig már arról számolt be Facebook-posztjában, hogy az ő tesztje is pozitív lett, szerda óta pedig tünetei is vannak.

Koronavírusos lett Merkely Béla. Fotó: Kovács Attila, Semmelweis Egyetem

"Ez nem csupán egy nátha"

A rektor a posztban azt írta, már saját tapasztalatból is állíthatja, hogy a COVID-19 "nem csupán egy nátha, de mégcsak nem is egy influenza, hanem egy sokkal komolyabb fertőző betegség, amely teljes embert kíván a legyőzésére". Épp ezért mindent meg kell tennünk, hogy elkerüljük a megfertőződést - figyelmeztetett.

"Össze kell fognunk"

A posztban Merkely arra is kitért, hogy nagy szükség van a Semmelweis Egyetem hallgatóira a koronavírus-járvány megfékezése érdekében. "Mint egy orvos- és egészségtudományi egyetem növendékeit, fel kell készítenünk választott hivatásukra, s mint Semmelweis Polgárok, össze kell fognunk és együtt kell helytállnunk a pandémia leküzdésére" - fejtette ki a rektor.

