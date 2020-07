Koronavírus: válságos állapotban két magyar fiatal

Tíz játékosnak is pozitív lett a koronavírus-tesztje a női kézilabda NB I-ben szereplő Váci NKSE csapatánál. Részletek itt.

Ugyan az elmúlt néhány hétben egyre pozitívabb hírek érkeztek a hazai járványügyi helyzetről, dr. Elek Jenő főorvos arra figyelmeztetett a Spirit FM rádió Spirit Show című műsorában, hogy még mindig vannak súlyos betegek. "Most is fekszik nálunk két olyan beteg az Országos Korányiban, akik nem is lélegeztetőgépen vannak, hanem úgynevezett műtüdőn. A két fiatalember abszolút életveszélyes, válságos állapotban van" - közölte. A felépülésükkel kapcsolatban annyit mondott, hogy egyelőre megjósolhatatlan, de hozzátette, hogy vannak, akik hasonló helyzetből felgyógyultak.

Ebben különleges a magyar lélegeztetőgép

Ahogy arról a Házipatika.com is beszámolt, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szakembereinek mindössze két hónap alatt sikerült kifejlesztenie egy olyan lélegeztet készüléket, amely felveszi a versenyt a külföldi modellekkel, sőt akár jobb is lehet társainál. A klinikai tesztelését megkezdték az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben, az Országos Onkológiai Intézetben és a Törökbálinti Tüdőgyógyintézetben, a folyamatban a Elek Jenő főorvos szakértőként vett részt, a műsorvezetők szerint kollégái "a lélegeztetőgépek pápájának" tartják. Mint mondta, a tervezés során végig szem előtt kellett tartani azt a fontos tényt, hogy a koronavírusos esetek egy speciális betegkört jelentenek, akik kezeléséhez csakis egy nagyon jó készülék használható.

A főorvos kifejtette, hogy a COVID-19 esetében a beteganyag rendkívül nehéz. Itt általában idős páciensekről van szó, akik sok társbetegséggel terheltek, emiatt eleve nehezen viselnék a gépi lélegeztetést. Éppen ezért jelentős eredmény, hogy a BME műszaki gárdájával kifejlesztett lélegeztetőgéppel nagyon érzékenyen lehet a különböző légzési fázisokban vezérelni a betegbe áramló levegőnek, illetve gázkeveréknek a mennyiségét és a dinamikáját. Azzal kapcsolatban, hogy mikor lehet élesben bevetni ezt a készüléket, a főorvos abban reménykedik, hogy nem kell sokáig várni.