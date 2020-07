Koronavírus: újabb rekordok dőltek meg a szomszédban

Szerző: MTI/HáziPatika.com Létrehozva: 2020. július 30. 14:53 Módosítva: 2020. július 30. 15:15

Továbbra is gyorsuló ütemben terjed az új típusú koronavírus Ukrajnában, csütörtökre pedig - csaknem 1200 esettel - újabb rekordot döntött az egy nap alatt azonosított fertőzöttek száma. Ráadásul a fővárosban, Kijevben is most regisztrálták az eddigi legtöbb új beteget.

Az elmúlt napon 1197 új esettel 68794-re nőtt a koronavírus-járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma Ukrajnában. A korábbi legmagasabb napi növekményt - 1109 új esetet - június 26-án regisztrálták az országban. Július eleje óta ugyanakkor - egy-két napot leszámítva - folyamatosan 800 fölött volt az újonnan azonosított fertőzöttek száma az országban. Kiderült az is, hogy az egészségügyi alkalmazottak közül újabb 67-en kapták el a koronavírust, így körükben már 8576-an fertőződtek meg. Az egészségügyi tárca adatai alapján jelenleg az ország fele, azaz 12 megye - köztük Kárpátalja, valamint a főváros - nem áll készen arra, hogy könnyíthessen a karanténkorlátozásokon. Újabb aggasztó hírek érkeztek a szomszédoktól. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images Több mint 20 ezer aktív beteg Romániában Nem vezetett be a román kormány országos szinten kötelező további korlátozásokat a koronavírus-járvány megfékezése érdekében. Az újabb intézkedések elrendelését a helyi hatóságokra bízta. Közben viszont 20 ezer fölé emelkedett az aktív fertőzöttek száma Romániában. A stratégiai kommunikációs törzs csütörtöki jelentése szerint ismét megdőlt a napi esetszám negatív rekordja: az utóbbi 24 órában újabb 1356 embernél mutatták ki a fertőzést. Az utóbbi két hét adatai alapján már az ezret közelíti a napi esetszám átlaga, afertőzéstehát még mindig gyorsuló ütem terjed. Emellett az utóbbi 24 órában újabb 35 koronavírusos ember halt meg, ami másfélszerese az utóbbi két hét napi átlagának. Ezzel 2304-re emelkedett a járvány romániai áldozatainak száma. Koronavírus: "még bármerre billenhet a járványhelyzet" - a részletekért kattintson ide! Egyre növekszik a román egészségügyi rendszerre nehezedő nyomás is. A beazonosított aktív fertőzöttek közül 7265 beteget kezelnek kórházban, az intenzív terápiás részlegeken ápoltak száma pedig meghaladta a 400-at. A legtöbb új megbetegedést Bukarestből (223), illetve Arges (103), Prahova (78) és Temes (76) megyéből jelentették. Szatmár megye pedig az egyedüli Romániában, ahol a járvány kezdete óta diagnosztizált fertőzések száma még nem érte el a százat. Országos szinten csaknem 49600 COVID-beteget diagnosztizáltak a koronavírus-járvány kezdete óta. Ismét 100 felett az új osztrák betegek száma Harmadik napja meghaladja a százat az egy nap alatt diagnosztizált új koronavírus-fertőzöttek száma Ausztriában. Az elmúlt 24 órában 105, kedden 173, hétfőn pedig 119 új fertőzöttet regisztráltak. Továbbra is Felső-Ausztriában (32 fő) és Bécsben (21 fő) fertőződtek meg legtöbben. Jelenleg 1609 aktív fertőzöttet tartanak nyilván, közülük 105-en szorulnak kórházi kezelésre. Ausztriában egyébként eddig csaknem 21 ezer ember koronavírus-tesztje lett pozitív, közülük 718-an bele is haltak a COVID-19 szövődményeibe. Közben pedig 18628-an már meggyógyultak. Bejelentették továbbá, hogy bezárják az osztrák főváros Messe Wien Kiállító- és Kongresszusi Központjában még márciusban kialakított gondozóközpontot, ahol az utóbbi hónapokban 294 koronavírus-fertőzöttet, illetve fertőzésgyanús esetet kezeltek. Ide szállították például az egyik menedékszálló lakóit, miután az intézményt néhány fertőzött miatt kiürítették. Közben a válságkezelő stáb 30 másik intézményt jelölt ki, ahol a járvány ismételt felgyorsulása esetén ideiglenes gondozóközpontot lehet majd kialakítani.

További számok a szomszédból Szerbiában az elmúlt nap során 372 új koronavírus-fertőzöttet és 7 újabb áldozatot regisztráltak. Így az ország már csaknem 25 ezer igazolt esetről és 558 halottról adott hírt a járvány kezdete óta. A fővárosban, Belgrádban meg is tiltották nagyobb rendezvények szervezését a hajókon és a folyóparti szórakozóhelyeken. Horvátország 5071 betegről és 144 elhunytról, míg Szlovákia 2265 megbetegedésről és 28 halálesetről számolt be csütörtökig. Szlovéniában pedig már 2139 embert fertőzött és 117 életet követelt az új kór. A turizmusban dolgozók közt robbant a koronavírus Ausztriában - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!