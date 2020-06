Koronavírus: sok helyen rossz a helyzet Európában

Több mint két hónapja nem regisztráltak olyan sok koronavírus-fertőzöttet Horvátországban, mint most. A csütörtöki adatok szerint egy nap alatt 95 új beteget diagnosztizáltak, így az igazolt esetek száma 2483. A vírus helyi megjelenése óta a legtöbb fertőzöttet, 96-ot április 1-jén jelentették. A legtöbb új eset Zágrábban és Eszék-Baranya megyében van. A vírus ismét bejutott az egészségügyi ellátási rendszerbe is a horvát fővárosban. Új halálesetet azonban nem regisztráltak, így a járvány áldozatainak száma 107 maradt. Közben a gyógyultak száma már meghaladta a 2 ezret, így jelenleg 226 aktív fertőzött van az országban.

A horvát kormányfő, Andrej Plenkovic egyébként az adatokkal kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy nem történt semmi váratlan, az országa képes kezelni a helyzetet. Mint mondta, főleg horvát állampolgárokról van szó, akik a szomszédos országokból érkeztek vissza. "Ez figyelmeztetésként szolgálhat arra, hogy továbbra is be kell tartanunk a koronavírus-járvány megfékezésére hozott intézkedéseket" - tette hozzá. Zágráb egyébként csütörtöktől ismét szigorított beutazási szabályain az új koronavírussal fertőzöttek számának növekedése miatt, így a Szerbiából, Bosznia-Hercegovinából, Koszovóból és Észak-Macedóniából érkezőknek két hét kötelező karanténba kell vonulniuk. A válságstáb azt követően hozta meg ezt a döntést, hogy az elmúlt napokban több behurcolt esetet is találtak az országban.

Ukrajnában még mindig rohamosan terjed

Továbbra is gyors ütemben terjed a koronavírus-fertőzés Ukrajnában, naponta folyamatosan egyre nő az új esetek száma, az azonosított betegek száma pedig már a 42 ezerhez közelít. A legtöbb új beteget már legalább két hete a nyugat-ukrajnai Lviv megyéből jelentik. Az ország emellett eddig csaknem 1100 áldozatról adott hírt. A gyógyultak száma azonban hamarosan eléri a 19 ezret, így az aktív fertőzöttek száma jelenleg mintegy 22 ezer.

A belügyminisztérium szerint a koronavírus-fertőzés gyorsuló terjedésének egyik fő oka, hogy a közösségi közlekedési eszközökön nem tartják be a maszkviselés és a kötelező távolságtartásra vonatkozó szabályokat. Emellett három napja jelentősen szigorítottak a szabályszegők büntetésén: a korábbi pénzbírság háromszorosát kell kifizetnie annak, aki nem tartja be a karanténkorlátozásokat. Egyébként az ukrán egészségügyi miniszter, Makszim Sztepanov már több ízben is jelezte, hogy a lakosság a korlátozások enyhítését úgy fogta fel, mintha eltörölték volna a karantént, és nagyon sokan felhagytak az arcmaszk viselésével is.

Újra bekeményít Szerbia

A fertőzöttek számának folyamatos növekedése miatt várhatóan ismét korlátozzák majd az éjszakai szórakozóhelyek nyitvatartási idejét Szerbiában. A szerb járványügyi jelentések szerint az utóbbi időszakban sok fiatal fertőződött meg, a koronavírus ugyanis a bárokban és a diszkókban terjed a leggyorsabban. Szerbia eddig több mint 13 ezer igazolt esetet és 264 áldozatot jelentett. Több mint 12 ezren azonban már meggyógyultak, így az aktív fertőzöttek száma már ezer alá csökkent.

Meglepő hír Ausztriából

Egy csütörtökön nyilvánosságra hozott tanulmány szerint a Tirol tartományban levő Ischgl síterep lakóinak csaknem a fele már átesett a koronavírus-fertőzésen. Az innsbrucki Orvostudományi Egyetem Ischgl lakóinak 80 százalékát vizsgálta meg, hogy kiderüljön, átestek-e a koronavirus-fertőzésen, anélkül, hogy tudtak volna róla. A vizsgálatból az derült ki, hogy a résztvevő 1473 ember több mint 42 százalékának szervezetében megtalálható a kórokozó ellen termelt antitest. Az emberek jelentős része nem tapasztalt tüneteket.

Tirol tartományról, azon belül Ischgl településről egyébként korábban az terjedt el, hogy mind a tartományt, mind a települést felelősség terheli azért, hogy Európa jelentős részében elterjedt az új típusú koronavírus. A helyi vezetőket egyebek mellett azzal vádolják, hogy nem hoztak időben óvintézkedéseket, még akkor sem, amikor több külföldi, köztük izlandi turista koronavírus-tesztje pozitív lett. Ausztriában eddig több mint 17500 ember fertőződött meg, csaknem 700-an pedig bele is haltak a COVID-19 szövődményeibe. Több mint 16 ezren azonban már felépültek, így jelenleg mintegy 480 aktív beteg van az országban.

Az oroszoknál már lassul a járvány

Oroszországban 6800-ra csökkent az egy nap alatt diagnosztizált új koronavírus-fertőzöttek száma. Ez április 29-e óta a legalacsonyabb napi adat. Az egészségügyért is felelős orosz miniszterelnök-helyettes, Tatyjana Golikova ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott: remélik, hogy a tendencia az elkövetkező napokban és hetekben folytatódni fog. Az újonnan diagnosztizált fertőzöttek 28,5 százaléka egyébként tünetmentes. Az ország a koronavírus-járvány kirobbanása óta már csaknem 620 ezer esetről és 8770 halottról számolt be. A gyógyultak száma viszont már meghaladta a 383 ezret, tehát nagyjából 227 ezren vannak az aktív fertőzöttek.

Emelik a francia ápolók fizetését

A francia kormány 6 milliárd eurót javasolt a kórházi dolgozók fizetésemelésére július 1-jétől a szakszervezetekkel megkezdődött egyeztetéseken. Ez az összeg azonban az orvosokat nem érinti, velük ugyanis külön tárgyalásokat folytat az egészségügyi tárca. Az összegből elsősorban az ápolók, valamint a kórházak technikai személyzete részesülne a tervezet szerint. Amennyiben sikerül megállapodni a szakszervezetekkel, a fizetésemelés július 1-jén lép életbe. Azonban nem mindegyik szakszervezet elégedett a kormány javaslatával: keveslik a megajánlott összeget.

A franciaországi kórházakban ápolt koronavírusos betegek háromnegyedét a párizsi agglomerációban és az ország északkeleti részén, három régióban látják el. A franciák egyébként eddig csaknem 198 ezer igazolt esetet és majdnem 30 ezer halottat regisztráltak. A gyógyultak száma már 75 ezer felett van, az aktív fertőzöttek száma tehát 92600 körül alakul.

