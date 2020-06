Koronavírus: ezen a fehérjén is múlhat, hogy megbetegszünk-e

Az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) kórélettanának megértésében az utóbbi hónapok talán legjelentősebb felfedezése a kórokozó gazdasejtbe jutásának pontos leírása volt. A koronavírus két sejtfelszíni fehérje, az angiotenzin konvertáz 2 enzim (ACE2) és a transzmembrán szerin proteáz 2 (TMPRSS2) együttes jelenléte esetén képes bejutni a sejtbe. Mindennek urológiai jelentőségét az adja, hogy TMPRSS2 fehérjét a prosztatarákkal kapcsolatban fedezték fel és a funkciójának részletesebb megismerése is jórészt a prosztatadaganattal kapcsolatos kutatásoknak köszönhető - olvasható a Semmelweis Egyetem oldalán.

A Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának kutatói az Essen-Duisburgi Egyetem munkatársaival közösen tudományos összefoglalót jelentettek meg a koronavírus-kutatás uroonkológiai vonatkozásairól az International Urology and Nephrology (magyarul: Nemzetközi Urológia és Nefrológia) című lapban, a klinikán pedig kutatás indul arról, hogy a prosztatadaganat esetén alkalmazott hormonmegvonásos terápia vajon a tüdőben is csökkenti-e a szóban forgófehérjejelenlétét.

Új kutatás indul a Semmelweis Egyetemen a koronavírussal kapcsolatban.

Fotó: Kovács Attila/Semmelweis Egyetem

Mit kell tudni erről a fehérjéről?

Az említett fehérje férfi nemi hormonok által szabályozott, vagyis androgén szabályzás alatt áll. Prosztatarák esetén nagy mennyiségben van jelen a szervezetben. Ráadásul a prosztatadaganatok több mint 50 százalékában a TMPRSS2 gén fúziós mutációt szenved az ERG génnel, amely a daganat további növekedését segíti elő. Az egyetem közleménye kiemeli azt is, hogy egy nemrég megjelent tanulmány a koronavírus által egyik leginkább érintett olaszországi Veneto tartomány több mint 4500, igazoltan fertőzött férfi betegét vizsgálta. Megállapították, hogy a valamilyen daganatos betegségben szenvedők megfertőződésének rizikója 1,8-szor magasabb volt, ám érdekes módon a prosztatarák miatt androgén megvonásban részesülő betegek fogékonyságát alacsonyabbnak, a betegség lefolyását pedig enyhébbnek találták.

Koronavírus: az időseknek nem lesz elég az oltás - a részletekért kattintson ide!

Ez alapján arra lehet következtetni, hogy az ADT, vagyis az androgén megvonásos terápia protektív szerepe a koronavírussal szemben valószínűleg összefügg a TMPRSS2 fehérje kifejeződésével, amely a jövőben terápiás célpontként szolgálhat a gyógyszerfejlesztés számára - mutatott rá az összefoglaló egyik szerzője, dr. Fazekas Tamás, az Urológiai Klinika szakorvosjelöltje.

Újabb kutatás indul

A TMPRSS2 specifikus gátlószerét, a kamosztát-mezilátot Japánban már az 1980-as évek óta használják a hasnyálmirigygyulladás kezelésére. Erről a szerről - egérkísérletekkel - már kimutatták, hogy csökkenti a SARS-CoVfertőzésmortalitását, ezért feltételezhető, hogy hatékony lehet a SARS-CoV-2-vel szemben is. A szer COVID-19 betegség súlyosságára gyakorolt hatását jelenleg is vizsgálják - emlékeztet a publikáció. Az ugyanakkor még nincs bizonyítva, hogy a kezelés a tüdőben is csökkentheti-e a koronavírus kapcsán főszereplő fehérje jelenlétét, így most az Urológiai Klinika kutatást indít, amelybe olyan betegeket vonnak be, akiknek volt tüdőbiopsziájuk és közben prosztatarákkal kezelték őket.

BCG oltás uroonkológiai szerepe

A publikáció emellett arra is kitér, hogy a koronavírus-járvány kirobbanása óta középpontba került, vitatott szerepű BCG oltásnak is van uroonkológiai vonatkozása. Az urológiai gyakorlatban a BCG kemoinstillációt 1976 óta használják húgyhólyagdaganatok kezelésében. Bár a kezelés pontos mechanizmusa még a mai napig sem ismert minden részletében, a TH1 immunválasznak központi szerepet tulajdonítanak a daganatellenes reakció kifejlődésében. A folyamat a fehérvérsejtek hólyagfalba való helyi beszivárgását eredményezi, ugyanakkor korábban már igazolták a BCG instilláció szisztémás immunmoduláns hatását is.

Mindezen adatok ismeretében felmerül a kérdés, hogy a hólyagdaganatra alkalmazott BCG instilláció - mintegy emlékeztető oltásként - vajon védelmet nyújt-e a koronavírus-fertőzéssel szemben, illetve csökkentheti-e a COVID-19 végzetes kimenetelének kockázatát. Bár a WHO szerint az oltás védő hatása jelenleg nem kellően alátámasztott, az elmúlt hónapokban több prospektív vizsgálatot indítottak a témában.

Így fertőz a koronavírus a "szuperterjesztőkön" át - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!