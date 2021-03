Koronavírus: elhalasztják a 60 alattiak oltását

Az ideiglenes nehézségek ellenére az oltási tervnek megfelelően, jól ütemezetten halad a lakosság koronavírus elleni immunizálása. Jelenleg 10,9 százalékos itthon az átoltottság, ezzel Európában a 3. helyen állunk - ismertette György István, az oltási munkacsoport vezetője. A hétvégi AstraZeneca-kampány elmaradása ellenére még így is mintegy 455 ezer embert oltanak be 3 másik gyártó vakcinájával a szerdától szerdáig tartó oltási héten.

Tóth Ildikó keszthelyi háziorvos az AstraZeneca oltóanyagát mutatja rendelőjében, február 23-án. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Nem lesz gyerekfelügyelet a zárás idején

Mint ismert, az új típusú koronavírus terjedésének megfékezése érdekében jövő hétfőn egy hónapra bezárnak az óvodák, az általános iskoláknak pedig online oktatásra kell átállniuk. A rendkívüli szünet utáni első munkanap a tervek szerint április 7-e lesz - mondta Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár. A tavaszi intézménybezárásoktól eltérően ebben az időszakban sem az iskolákban, sem az óvodákban nem biztosítanak gyermekfelügyeletet, a dolgozó szülőknek tehát máshogy kell ezt megoldaniuk. Az onlie oktatásba való bekapcsolódáshoz azonban tudnak adni eszközöket az intézmények azoknak a diákoknak, akik nem rendelkeznek ilyennel, és a gyermekétkeztetés is megoldható, elvitellel vagy kiszállítással - derült ki a tájékoztatásból.

Csökkentsük a találkozásokat!

A koronavírus-járvány harmadik hullámának megfékezése érdekében Müller Cecília országos tisztifőorvos arra kérte a lakosságot, hogy az elkövetkezendő hetekben csökkentsük minimálisra a találkozások és a felesleges kontaktusok számát. A mutációk és az általuk megfetőzött személyek száma ugyanis napról napra rohamosan nő, egyes variánsok pedig a védőoltásoknak is ellenállhatnak. Épp ezért továbbra is viseljünk maszkot és tartsuk be a szabályokat - fogalmazott a szakember.

