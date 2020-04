Koronavírus: egyre többen szegik meg a szabályokat

A koronavírus terjedésével párhuzamosan folyamatosan nő a hatósági házi karanténban lévők száma is Magyarországon. A szabályok betartását a rendőrség folyamatosan ellenőrzi, és egyre több esetben tapasztalnak szabálysértést: már több mint 500 feljelentést tettek a karanténszabályok megszegése miatt. Emellett a kijárási korlátozásokat is egyre többen szegik meg - ezzel kapcsolatban már mintegy 460 ember ellen indítottak eljárást.

Járőröző rendőrök beszélgetnek egy járókelővel Veszprémben. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Elkészült az áttcsoportosítási terv

Koronavírus: újabb 5 áldozat Magyarországon - olvassa el a részleteket!

Magyarország jelenleg a csoportos megbetegedések szakaszában van, ám ha a koronavírus-fertőzés tömegessé válik, akkor átcsoportosításra lesz szükség az egészségügyben. Az ezzel kapcsolatos, a kórházparancsnokok által előterjesztett tervet jóváhagyták - közölte Kiss Róbert. Kiemelte azt is, hogy a mai nap folyamán a kórházak és a rendőrök is megkapják az új védőeszközöket, azonban még ma és holnap is érkezik szállítmány - többek között maszkokat, kesztyűket, overallokat és arcvédőket kap az ország.

Nem kell elhalasztani a kötelező oltásokat

Magyarországon is egyre több tévhit terjed a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban - figyelmezetett a tájékoztatón Müller Cecília országos tisztifőorvos. Kiemelte, hogy a járványhelyzet miatt nem szükséges és nem is javasolt elhalasztani a gyermekek életkorhoz kötött kötelező védőoltásainak beadatását, a krónikus betegek pedig semmiképp se függesszék fel a kezelőorvosuk által korábban előírt gyógyszerek szedését. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a cukorbetegség is fokozott kockázati tényezőnek számít, a diabéteszes beteg életkorától függetlenül.

A tisztifőorvos úgy véli, a koronavírus okozta helyzetben a túlzott biztonságérzet és a fokozottfélelemsem megfelelő reakció, kiemelte azonban a megbízható forrásokból való tájékozódás fontosságát.

A kijárási korlátozással kapcsolatos idősávokat és az egymás közötti távolságtartást is komolyan kell venni - olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!