Koronavírus: 5512 új fertőzött

Az elmúlt 24 órában 5512 új koronavírus-fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 774 676 nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 102 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 43 664 emelkedett - írja a koronavirus.gov.hu. Jelenleg 4199 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 165-en vannak lélegeztetőgépen.

Februárban is maradnak az oltási akciók

Az oltásra továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akiknek már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. Februárban is minden csütörtökön, pénteken, és szombaton oltási akciót tartanak a kórházi oltópontokon. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani, emellett a háziorvosok is folytatják az oltásokat.

A negyedik oltás is már foglalható és felvehető, akár az oltási akciók keretében is. A negyedik oltás kérhető 18 év felett, ha a 3. oltás beadása óta már eltelt 4 hónap. Az olthatóság megítélése érdekében az oltóorvos szükség esetén konzultálhat a kezelőorvossal és/vagy háziorvossal. Az oltóanyag választás minden esetben az oltóorvos feladata, aki a pácienst ismerve a szakmai szempontok alapján dönt. Általános ellenjavallata egyik kombinációnak sincs.

Május 1-jétől alakul át a védettségi igazolvány oltási igazolvánnyá. Azok a védettségi igazolványok, amelyek fertőzésen való átesettség alapján vannak kiállítva, május elsején veszítik el az érvényességüket. Az oltási alapon jelenleg érvényes védettségi igazolványok automatikusan érvényesek maradnak májustól, ha a tulajdonosuk az előző oltástól számított 6 hónapon belül felvette a második, illetve a harmadik oltását is.