Süllyedő városok: százmilliókat veszélyeztet a jelenség

A vizsgálat eredményeit a közelmúltban publikálták kínai kutatók a Science című folyóiratban – írja az urvilag.hu hírportál. Ez volt az első alkalom, amikor a kutatók műholdas adatokon alapuló, szisztematikus vizsgálattal mérték fel a kínai városok 2015 és 2022 közötti süllyedését. Az alkalmazott radartechnikával évente néhány milliméteres süllyedést is ki lehet mutatni. A kutatók 82 kínai nagyvárost vizsgáltak, és ezeknek csaknem felénél kimutatható mértékű volt a talaj süllyedése. A süllyedő területeken él Kína városi lakosságának csaknem harmada.

A kínai városok jelentős része gyorsan süllyed, ami emberek tízmillióit sodorhatja veszélybe a jövőben. Fotó: Getty Images

A kutatócsoport becslése alapján a következő száz évben Kína tengerparti területeinek körülbelül negyede a tenger szintjénél mélyebbre kerül, amit főként a talaj süllyedése okoz. „Ez azt jelenti, hogy már most emberek tízmilliói vannak veszélyben, és ha Kína nagyvárosai továbbra is a jelenlegi ütemben süllyednek (és a tengerek vízszintje is emelkedik), valamint az urbanizáció tovább nő az országban, akkor a veszélyeztetett népesség több százmilliós lehet” – olvasható Both Előd űrkutató cikkében, amely szerint a probléma nemcsak Kínát sújtja, hanem más országok nagyvárosait is.

A vizsgált városi területek 45 százaléka évi 3-10 millimétert süllyed, míg 16 százalékuknál az évi 10 millimétert is meghaladja a süllyedés mértéke. Mindez a városi népesség 29 százalékát, illetve 7 százalékát érinti. A süllyedés okaként a talajvíz kiemelésén kívül az új épületek egyre nagyobb súlyát jelölték meg. Megállapították azt is, hogy 2120-ra Kína tengerparti területeinek 22-26 százaléka a tenger szintjénél mélyebben fog elhelyezkedni. Ezeken a területen a térség lakosságának 9-11 százaléka él.

Az évtized végére Rio de Janeiro egy része víz alá kerülhet egy korábbi kutatás szerint.

Both Előd cikke szerint hasonló vizsgálatokat már Európában és az Egyesült Államokban is végeztek, ahol a szakemberek esetenként szintén jelentős mértékű süllyedést mutattak ki. Azonban a vizsgálatok nem voltak olyan átfogóak, mint a kínai kutatás.

A városok süllyedésének mérése segíti a várostervezőket és a kormányzati szerveket abban, hogy megelőzzék vagy visszafordítsák a jelenséget. Egyes helyeken, ahol a talajvíz kiemelése okozza a fő problémát, megtilthatják a talajvíz további kiemelését a gyorsan süllyedő területeken, de akár az is előfordulhat, hogy vizet pumpálnak vissza a talajba. „Tokióban például a huszadik században elképesztő mértékű süllyedést tapasztaltak, ami helyenként elérte a 3 métert, de a város legmélyebben fekvő területein a vízkivétel szigorú tiltásával sikerült stabilizálni a helyzetet” – olvasható a cikkben.