Koronavírus: tovább fertőzhet, mint hitték

Az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és Megelőzési Központja (CDC) tavaly decemberben a felére csökkentette a COVID-19-fertőzöttek számára javasolt karantén idejét öt napra. Jelenleg Magyarországon is ez az ajánlás van érvényben, vagyis ha valakinél az első tünetektől számított öt nap múlva negatív lesz a koronavírus teszt, és nincsenek észrevehető tünetei, úgy szabadon mehet közösségbe. A Nature cikkében nyilatkozó szakember szerint ugyanakkor ez az időszak túl rövid, a fertőzött pedig akár több nappal a karantén elhagyása után is továbbadhatja a vírust.

Hosszabb karanténra lenne szükség?

„Nincs olyan adat, amely alátámasztaná, hogy az öt napos, vagy akár tíz napnál rövidebb karantén elégséges lehet" – mondta el Amy Barczak, a bostoni Massachusetts General Hospital fertőző betegségek specialistája. Az orvos nemrég publikált kutatása arra a következtetésre jutott, hogy a SARS-CoV-2 omikron változatát elkapó emberek negyede nyolc nap elteltével is fertőző lehet.

A fertőzöttek öt nap után is továbbadhatják a vírust. Fotó: Getty Images

A szakember szerint nem egyszerű pontosan meghatározni, mennyi ideig adhatja tovább a vírust egy adott személy. Erre ugyanis számos tényező hatással lehet, például a vakcinázás, a korábbi fertőzések által kiváltott természetes immunitás. Ha enyhébb tünetek jelentkeznek, úgy a beteg nagyobb eséllyel is adja tovább a kórokozót, hiszen ilyenkor közösségbe is többet mozog, míg lázas betegen inkább otthon marad. Tapasztalatok szerint, a gyorstesztek sem feltétlenül megbízhatóak, előfordulhat ugyanis, hogy még akkor is pozitív eredményt adnak, ha valaki már nem fertőz. Ennek hátterében valószínűleg az áll, hogy a vírus RNS-ét kimutató tesztek a vírusból hátramaradt, már nem fertőzőképes maradványokat is felismerik.

Az antigéntesztek azonban jóval megbízhatóbbak a fertőzöttség azonosítására. Emily Bruce, a burlingtoni Vermonti Egyetem mikrobiológusa és molekuláris genetikusa szerint ha valakinek az antigén tesztje pozitív, akkor semmiképpen se menjen közösségbe. A szakember szerint az eddigi kutatási eredmények alapján kijelenthető, hogy az első tünetektől számított 10. napon ritkán fertőz már tovább a beteg. Az viszont nem ritka, hogy valaki még az 5-10. nap között is továbbadhatja a koronavírust, amikor a karanténkötelezettség már nem vonatkozna rá.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!