4 különböző módon lehet öregedni

Néhány hónappal ezelőtt Maus Máté, a Barcelonai Orvosbiológiai Kutatóintézet (IRB Barcelona) öregedéskutatója az Indexnek elmondta, hogy a jelenlegi tudományos konszenzus szerint az öregedés, mint jelenség azért létezik, mert a szervezet normál működésének fenntartására irányuló evolúciós nyomás csak az utódok létrehozásának befejezéséig tart. Ezután a génjeink szempontjából gyakorlatilag lényegtelen, hogy mikor halunk meg, noha az utódok, unokák gondozása még javíthat a gének túlélési esélyein. Viszont hatalmas különbségek vannak az egyes emberek öregedési folyamatai között. Ma még kevéssé értjük ennek okát, és az öregedés molekuláris biológiai mechanizmusai közel sem ismertek annyira, mint azt a folyamat természetessége alapján várhatnánk. Ebben történt most (igazi érdekességeket tartogató) előrelépés.

Az öregedés egyéni, de típusokba sorolható folyamat. Hasznos lehet ismerni a sajátunkat - Fotó: iStock

A Nature Medicine folyóiratban egy nemrégiben ismertetett kutatás molekuláris szinten vizsgálta meg az öregedési folyamatokat, hogy magyarázatot találjon az eltérő módon és sebességgel zajló öregedésre. A tudósok annak a lehetőségét is felmérték, hogy valaha is hatással lehetünk-e a saját öregedésünkre, mondjuk célzott gyógyszeres kezeléssel, vagy életmódváltással. A Stanford Egyetem kutatói által "ageotípusnak" vagy "öregedési csoportnak" nevezett osztályokba sorolás ma még gyerekcipőben jár, de a tanulmányt független szakértők is fontos lépésnek tekintik az öregedéssel kapcsolatos további ismeretek megszerzésére.

Öregedéstípusok

A tanulmányban 43 egészséges felnőtt életét követtek két éven át, s közben elemezték vér- és egyéb biológiai mintáikat a különféle molekuláris változások azonosítása érdekében. "Az emberek különböző mértékben, de ami még fontosabb, eltérő módon öregszenek" - mondta Michael Snyder genetikus, a tanulmány vezető szerzője, a Stanford Egyetem orvosi karának professzora. Azt vizsgálták, hogy a testben hol a legaktívabb az öregedési folyamat. Megállapították, hogy az emberek hajlamosak a biológiai öregedés négy útjának egyikét bejárni, vagyis a négy ageotípus egyikébe tartoznak. Immun-, vese-, máj- és metabolikus típusról beszélhetünk - számolt be az NBC News.

Snyder elmondta, hogy például a metabolikusan öregedőknél nagyobb a 2. típusú cukorbetegség kockázata. Az immuntípusú öregedéssel több gyulladás járhat együtt, így nagyobb a szervezet védelmi rendszerét érintő betegségek kockázata. Feltehető, hogy a máj és a vese ageotípusába tartozók hajlamosabbak a máj- vagy vesebetegségekre. Valószínűleg vannak másféle öregedések is, mint például a kardio típusú öregedés, ahol nagyobb az esély a szívrohamra - a tanulmány azonban csak az említett négy fő öregedési mintára korlátozódott.

Egyes résztvevők több öregedési típusba is beleilleszthetők, míg akadtak olyanok is, akik mind a négybe. "Ahogy az emberek korosabbá válnak, egyre inkább aggódnak az öregedés miatt" - mondta Snyder az NBC News-nak. Elméletileg, ha megismerhetik személyre szabott korcsoportjukat, valamint öregedési folyamatuk mértékét, aktívan befolyásolhatják saját öregedésüket. Ezzel egyetértve Rachel Wu öregedéskutató, a Kaliforniai Egyetem (Riverside) pszichológia professzora szerint fontos lesz tovább vizsgálni, hogy az életmód tényezői milyen kölcsönhatásban állnak az öregedés egyes biológiai mintáival. Ez lehet az alapja, hogy hatékonyabb, személyre szabott (akár precíziós orvosi) beavatkozásokat dolgozhassanak ki még azelőtt, hogy az érintettek észrevehetően öregedni kezdenének.

"Képzelje el, hogy azt látja, sokkal gyorsabban öregszik, mint az átlagos emberek. Ez talán felér egy figyelmeztetéssel, hogy több edzést teljesítsen, több lépcsőn menjen fel, és kevesebbszer vegye igénybe a lifteket" - mondta Snyder. Orvosi lépések is elképzelhetők, hiszen például lehetnek emberek, akinek az ageotípusa a keringési rendszerük gyors öregedésére utal. Esetükben extra képalkotó vizsgálatokkal deríthetik fel az artériákban a kalcium-felhalmozódást. Az a kérdés, hogy az öregedési típustól függő beavatkozások kevesebb betegséget és kevesebb korai halálozást eredményeznek-e? A kutató úgy véli, a tudomány egyelőre nem tart ott, hogy az ilyen jellegű valós hatásokat megmutathassa.

Az életmódváltás útja nyitva áll

A tanulmány néhány résztvevője azonban életmódváltással képes volt (legalább is ideiglenesen) csökkenteni vagy lassítani az öregedés folyamatát. Nem világos, hogy az ilyen lépések milyen következményekkel járhatnak hosszútávon. Más szerencsés résztvevők szervezete az átlagnál lassabb öregedési folyamatot mutatott a vizsgálati időszak alatt. A kutatók azonban még nem értik, hogy mi különbözteti meg ezeket az embereket másoktól. Technikailag már az előtt öregedni kezdünk, hogy megszületnének. Minden fejlettségi szintünk része ugyanis a folyamatnak, amelyben sok tényező szerepet játszik, beleértve a genetikát és a környezetet is. De a kutatás nemcsak a testünk öregedésének tudományos magyarázatát akarta feltérképezni, azaz nem csak arra volt kíváncsi, hogyan öregszünk, hanem arra is, ennek mi az oka és milyen potenciális beavatkozási lehetőségek között válogathatunk.

Az öregedés vérből kinyert jelei - amelyek egyben valószínűleg az öregedés okai is - három nagy változást idéznek elő 34, 60 és 78 év körül - állítja egy stanfordi tudósok által vezetett kutatása. A felfedezés, amelyhez magyar tudósok is hozzájárultak, új utakat és diagnosztikai teszteket eredményezhet az öregedés elleni kutatásban. Részletek!

Az életkorral összefüggő betegségek - például az Alzheimer-kór - esetében az alapvető öregedési folyamatok megértését célzó klinikai vizsgálatok már javában zajlanak. "Léteznek gyógyszerek, életmódbeli beavatkozások, amelyek révén módosíthatjuk az öregedési folyamatok némelyikét. De ahhoz, hogy ezeket helyesen alkalmazzuk, tudnunk kell, hogy mely embereknek kell szedniük egy adott gyógyszert, vagy mely étkezési változtatásokat kell bevezetnünk a legnagyobb hatás érdekében. Az jó, ha megtudjuk, hogy egy vérvizsgálat problémát mutatott ki, de azt is ismernünk kell, hogy ennek az információnak a birtokában mit tudunk tenni" - fejtette ki James Kirkland, a Mayo klinika gerontológusa.

A betegség és a fogyatékosság kockázatának csökkentésére már bevált módszerek vannak: mellőzni kell a dohányzást, le kell faragni a felesleges kilókat, sok testmozgásra van szükség, valamint egészséges, zöldségekben és gyümölcsökben gazdag étrendet kell követni, ahogy a stressz elkerülése is pozitív hatású lehet. Annak ellenére, hogy ezek a módszerek közismertek, csak nagyon kevés ember próbál ezeknek megfelelően élni. Snyder úgy gondolja, hogy az emberek nagyobb valószínűséggel hoznak áldozatokat, mondanak le berögzült káros, szokásaikról, ha ezeket a személyes ageotípusukhoz igazítják.