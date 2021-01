"Humor nélkül nem lehet az egészségügyben dolgozni"

Három éve indította el a Facebookon Tankórterem nevű csoportját Pápai Tibor, a Semmelweis Egyetem Ápolástan Tanszékének docense. A csoport célja az volt, hogy az egészségügyi szakképzésben tanulók, és az egészségügyi ellátásban dolgozók munkáját gyorsan és könnyen befogadható, naprakész információkkal segítsék. Persze a Magyarországon márciusban megjelent koronavírus az oldal tematikáját is megváltoztatta, és elsősorban a koronavírus elleni küzdelemmel kapcsolatos videók és tananyagok kerültek túlsúlyba. Az Egészséghősök pályázat szakmai kategóriájának COVID-díját is elnyert Dr. Pápai Tibor szerint óriási terhet cipel a hátán minden egészségügyben dolgozó ember, amelyhez elengedhetetlen a megfelelő szaktudás és felkészültség, a lelki támogatás - és némi humor.

HáziPatika.com: Dolgozóként és oktatóként is jól ismeri az egészségügyi ellátórendszert, melyik munkakörben érzi otthonosabban magát?

Pápai Tibor: Közel 30 éve dolgozom az egészségügyi ellátás - elsősorban a sürgősségi és akut ellátás - területén, illetve már több mint két évtizede foglalkozom oktatással, szakképzés-fejlesztéssel, tananyagfejlesztéssel és tankönyvírással. 2010 óta a Semmelweis Egyetem Ápolástan Tanszékének munkatársa vagyok, jelen pillanatban docensként segítem a hallgatók felkészítését. Mondhatom, hogy belülről ismerem már a rendszer előnyeit és nehézségeit egyaránt. Magyarországon például komoly problémát jelent, hogy nagyon kevés a naprakész tudást kínáló tankönyv a kollégák számára.

h i r d e t é s

Ők lettek 2020 Egészséghősei Tavaly immár negyedik alkalommal hirdette meg a Házipatika.com Egészséghősök pályázatát, amelynek keretében olyan hétköznapi hősöket kerestünk, akik tevékenységükkel sokat tesznek más emberek életéért, egészségéért, helyes életmódjáért Magyarországon. A díjazottakról bővebben az Egészséghősök oldalán olvashatunk!

HáziPatika.com: Emiatt döntött úgy, hogy a közösségi térbe helyezi át az oktatást, és létrehozza a Tankórterem nevű csoportot?

P. T.: Úgy gondoltuk, hogy a Facebookon egyszerűen eljuthatunk a hallgatókhoz, illetve az egészségügy iránt érdeklődő emberek többségéhez. Ezért egy saját ötlet alapján létrehoztuk a Tankórterem nevű csoportot, amelyben immár a harmadik tanévet kezdhettük meg. Itt a kollegáim és én teljesen térítésmentesen tesszük elérhetővé a saját tananyagainkat, prezentációinkat és oktatóvideóinkat. Minket is meglepett, hogy milyen szédítő sebességben gyarapodott a követőink száma. A visszajelzések szerint több kórház is a mi oldalunk alapján tájékozódik, a szakmai anyagainkat pedig a saját oldalukon is közzéteszik. A szakképzésben, tananyagfejlesztésben is bekerült a Tankórterem a hivatkozott források közé.

HáziPatika.com: Az oldal tematikáját is megváltoztatta a Magyarországon tavaly márciusban berobbant koronavírus-járvány?

P. T.: Igen, szükség volt rá, hogy erre fókuszáljunk. A járvány kitörése miatt olyan kollégáinkat vezényelték át magas prioritású - COVID, vagy intenzív - osztályokra, akik nem bírtak minden szükséges ismerettel a feladatuk ellátásához. Sok közülük még soha nem dolgozott ezeken a területeken, de ha évtizedekkel korábban meg is fordult valamelyik pozícióban, az ismeretei sok esetben már elavultak vagy hiányosak lehettek. Technikailag, szakmailag olyan gyorsan fejlődnek ezek a munkakörök, hogy ha nincsenek benne napi szinten, nagyon könnyen lemaradhat a tudásuk. Szoktam emlegetni, hogy már egyéves kihagyás után is szinte ugyanúgy kell betanítani a kollégát, mintha akkor érkezne oda először.

A díjat Kulcsár Hajnal, a HáziPatika.com főszerkesztője adta át Dr. Pápai Tibornak. Fotó: HáziPatika.com

Azt láttuk, hogy a Tankórterem oldalán is megszaporodtak a kérdések, egyre több kolléga küldött levelet nekünk, hogy egy-egy témához hol találna anyagot. Ekkor döntöttem úgy, hogy én is jobban belemerülök a COVID-ellátással kapcsolatos tudnivalókba: nemzetközi ajánlásokat böngésztem a kezelésekről, az egyéni védőeszközök használatáról, a lélegeztetett betegek ellátásáról és szakápolási specialitásairól. A kollégáknak próbáltunk olyan összefoglaló ismeretanyagokat készíteni, amelyet a túlterhelt, betegágy mellett töltött időszakban is hasznosíthattak. Több videós tartalom, illetve hanganyag is készült, amelyet akár utazás közben is megnézhettek, meghallgathattak.

HáziPatika.com: A kollégái is segítettek ezeknek a videóknak, tananyagoknak az elkészítésében?

P. T.: Természetesen. A Semmelweis egyetemen dolgozó kollégák, miután online oktatás lett elrendelve, egy kicsit több időt fordíthattak az anyagok elkészítésére. A szimulációs laborokban is oktatóvideókat kezdtünk forgatni, ezek kimondottan a koronavírussal küzdő betegek ellátására készítették fel a nézőket. Az első hullám idején az Emberi Erőforrások Minisztériuma is felkeresett minket, hogy egy online továbbképzés összeállításához szeretnék felhasználni a mi anyagainkat. Az elméleti és gyakorlati képzést is biztosító prezentációkban mi is segítettünk, országos szinten is nagyon sokan sikeresen teljesítették, aminek nagyon örültünk. Szeptemberben, amikor a második hullám ideért, elindítottunk még egy kurzust itt a Tankórteremben "Intenzíven az intenzívre" címmel. Mivel a nyáron több információt is gyűjthettünk a koronavírusról és a betegség kezeléséről, így sok újdonságot is tudtunk mondani a kurzusra jelentkezőknek. Az oldal pedig azóta is pörög, jelenleg a vizsgákra készülő hallgatók felkészülését igyekszünk segíteni. Az anyagok egyébként visszamenőlegesen is hozzáférhetőek, elérhetőek az oldalunkon, így azokat szükség esetén bárki használhatja.

"Belülről ismerem már a rendszer előnyeit és nehézségeit egyaránt." Fotó: Pápai Tibor

HáziPatika.com: A Tankórterem bejegyzéseit már közel 16 ezren követik, közöttük ápolók, szülésznők, gyakorlatilag minden egészségügyi terület képviselve lehet itt.

P. T.: Sőt orvosok is szép számmal jelen vannak, ezt a visszajelzésekből is tudjuk. Akár háziorvos, mentőorvos, mentődolgozó, mindenkinek tudunk hasznos és naprakész információkkal szolgálni.

HáziPatika.com: A laikus olvasóknak is érdemes követni az oldalt? Bizonyos tartalmak számukra is hasznosak lehetnek?

P. T.: Főként a járvány kitörését követően láttuk azt, hogy egyre többen csatlakoznak hozzánk az egészségügyön kívülről is. Nyilván a szakmai anyagok egy része kimondottan a kollégáknak készült, mégis nagyon örültünk, mikor azt láttuk, hogy azok a "laikusok" is érdeklődnek, akiknek a munkájuk nem érinti közvetlenül a COVID-ellátást. A videókon keresztül ezek az emberek is láthatták, milyen nagy munka hárul az egészségügyi dolgozókra, hogy milyen súlyos feladat egy lélegeztetett beteg ellátása.

A videók és prezentációk összeállításakor is próbáljuk egyébként elkerülni, hogy a túlzott szakmai zsargon szárazzá és nehezen értelmezhetővé tegye az anyagokat. Törekszünk arra, hogy ez egy mindenki számára érthető anyag legyen, amelyet az alacsonyabb képzettségű kollégák mellett a civil látogatóink is hasznosnak, érdekesnek találhatnak. Némi egészségnevelő-egészségfejlesztő szándékuk is van ezeknek az anyagoknak.

HáziPatika.com: A posztokat olvasgatva jól látszódik, hogy az oktatás mellett nagy hangsúly van a humoron is: rengeteg a mém, a szórakoztató tartalom.

P. T.: Humor nélkül nem lehet az egészségügyben dolgozni. Szerintem elengedhetetlen, hogy azokba a pillanatokba, amik nem a veszteségről szólnak, belecsempésszünk egy kis vidámságot, hiszen csak ez oldhatja fel némileg a dolgozókban gyűlő feszültséget. De ugyanúgy fontos az oktatásban is egy kis lazaság, kikacsintás két nehezebb téma között, hiszen ezzel a hallgatók is könnyebben fogadják be az ismereteket.

"Humor nélkül nem lehet..." Fotó: Pápai Tibor

HáziPatika.com: Ahogy az egészségügyben dolgozók, úgy maga a társadalom is kezd egyre fásultabbá, frusztráltabbá válni a járvány miatti helyzettől. Míg tavasszal az erkélyeken tapsolók tömegeit láthattuk, addig az őszi, második hullám idején már a mentőápolókkal dulakodó emberekről szóltak a hírek. A Tankórteremre érkező visszajelzések is ezt a tendenciát tükrözik, vagy továbbra is a támogató hangok vannak túlsúlyban?

P. T.: Egyértelműen azt gondolom, hogy a támogató hangok érvényesülnek továbbra is, de erre szükség is van. Függetlenül a betegek és halálozások számától, az egészségügyi dolgozók továbbra is nagyon feszített tempóban végzik a tizenkétórás műszakokat. Gondoljunk bele, milyen lehet négy órát folyamatosan eltölteni ezekben a szkafandernek is hívott, vízhatlan védőruhákban. Fizikailag és lelkileg is rendkívül megterhelő ez a munka. A szakmai mellett sok kollégának pszichés támogatást kellett nyújtanunk nekünk is az elmúlt hónapokban.

Különösen nehéz terhet rak a vállukra az is, hogy a látogatási tilalom miatt a betegek nem fogadhatják a saját hozzátartozóikat, nagyon sokan halnak meg úgy, hogy el sem tudnak búcsúzni a szeretteiktől. Ezeket a betegeket így az őket ápoló egészségügyi dolgozók kísérik végig ezen az úton. Egy műszakban több ilyen beteget is át kell kísérniük, ezt pedig nem lehet megszokni, vagy jól feldolgozni.

HáziPatika.com: Az egészségügyet sújtó terhelés az oltások megérkezésével sem ért véget. Mik a tervek a következő időszakra?

P. T.: Egy digitális könyv, vagyis e-book összeállítása van tervben, Az ápolói beavatkozások algoritmusai címmel. Ez az alap ápolástól a szakellátásig több témakört felölelne, és adaptálna a hazai viszonyokra. Hiánypótló lenne, itthon ugyanis nem nagyon találni jelenleg igazán korszerű ápolástudományi tankönyvet, a legfrissebb is már közel hét éve íródott. Már lassan egy éve dolgozunk rajta és nagyon bízunk benne, hogy a szeptemberi tanévkezdést követően hozzáférhető lesz a tanulók és kollégák számára.

HáziPatika.com: Hogy fogadta a hírt, hogy önt választották a 2020-as év egyik Egészséghősének?

P. T.: Nagyon meglepődtem, amikor megjött a hír, hogy jelöltek erre a pályázatra, de nagyon jólesett ez a gesztus. Nem gondoltam eddig, hogy bárki ekkora jelentőségűnek ítélte meg azt, amit mi a háttérben végeztünk, egyszerű támogatásként fogtunk fel. Ez a díj is megerősítette azokat a visszajelzéseket, amelyeket a kollégáktól és diákoktól kapunk: hogy a munkánkat értékelik és igényt is tartanak rá. Ez nem az én egyéni díjam, hiszen ezt együttesen érdemeltük ki az összes egyetemi oktató kollégáimmal, az oldal szerkesztéséért felelős munkatársakkal, és minden egészségügyi dolgozóval, aki akár egy féloldalnyi anyagot is olvasott el a tartalmak közül.