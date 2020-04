Ötvenféle rákot mutat ki ez a vérteszt

Ez a 10 leggyakoribb rákos megbetegedés Magyarországon. Kattintson a cikkért.

A rákkutatás a világon az egyik legaktívabb tudományterület, hiszen a halálokok között rendre a különböző daganatos betegségek vezetnek. Az Annals of Oncology nevű szaklapban megjelent friss tanulmány szerint hamarosan a klinikai tesztek fázisába lép egy olyan új eljárás, ami a kutatók szerint nemcsak abban segít, hogy hamarabb diagnosztizálják a tumorokat, de így gyorsabban, hatékonyabban és egyszerűbben is kezelhetik a pácienseket, akik így nagyobb eséllyel tudják legyőzni a halálos kórt.

"A pozitív eredmények pontossága 99 százalékos, de nagyon fontos ellenőrizni, hogy nem "felejtette-e ki" valamelyiket a teszt, illetve a fals pozitív eredményekre is ügyelni kell" - mondták a kutatócsoport tagjai. Az eddigi tapasztalatok alapján azonban egyelőre úgy tűnik, az eljárás az előrehaladott rákos megbetegedést jobb eredménnyel mutatja ki, mint a korai stádiumban lévőt.

A daganatból a vérbe szivárgó apró részecskéket mutatja ki a teszt. Fotó: Getty Images

Hogyan működik?

A teszt olyan a véráramba kerülő apró, sejtmentes DNS információk jelenlétét mutatja ki, amik a daganatokból szivárogtak a vérbe. A Dana-Farber Rákkutató Intézet és a Harvard Medical School kutatói, valamint brit kollégáik a Francis Crick Intézetből és a University College Londonból több mint 4 ezer betegtől származó mintát vizsgáltak meg. Ezek egy része rákbetegektől, a másik fele daganattal nem diagnosztizáltaktól származott. A mintákban volt bél-, tüdő- és petefészekrákos eset is. A vizsgálat a minták 96 százalékánál pontosan ki tudta mutatni, hogy milyen tumorral küzd az adott páciens.

Van még mit fejleszteni rajta

"Ez a teszt, úgy tűnik, minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, ami széles körben használhatóvá teheti a rákbetegségek szűrésére" - mondta a Geoff Oxnard professzor, a kutatás egyik vezető tudósa. Arról beszélt, most nagy rajtuk a nyomás, hogy hamarabb elérhetővé tegyék a vizsgálatot, ez azonban még kicsit odébb van. Az eddigi sikeres próbák után most elkezdik a klinikai teszteket. Ha ott is jól teljesít a fejlesztés, akkor széles körben is bevezethetővé válik a gyakorlat.

A brit rákkutató intézet vezetője, Dr. David Crosby szerint, a daganatok korai felismerésével sok életet lehetne megmenteni, hiszen akkor még kevésbé agresszívek a tumorok, jobban reagálnak a kezelésekre, a betegek pedig nagyobb eséllyel gyógyulnak meg. Úgy fogalmazott, a korai felismerésben hatalmas gyógyítási potenciál rejlik, már csak egy olyan technikai fejlesztés kell, ami az elméleti lehetőséget valóra váltja. "Bár még a fejlesztés korai fázisában járunk, az eddigi eredmények biztatóak" - mondta Crosby, megjegyezve, azért még dolgoznia kell a kutatóknak azon, hogy a teszt minél korábbi stádiumban mutassa ki a tumor jelenlétét a szervezetben.

Forrás: BBC