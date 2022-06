A hasi daganat jelei

Hazánkban évente 15-20 gyereknél diagnosztizálnak Willms-tumort, amely a csekély esetszám ellenére is a leggyakoribb gyerekkori hasi daganatnak számít. Leginkább a nagyon kicsi gyermekeket érinti, tünetei jellemzően 2-4 éves korig jelentkeznek. Előfordulhat még 5-6 éves korban is, de utána már extrém ritka. A fiúk és lányok érintettsége között nincs különbség. Kialakulásának okait egyenlőre csak találgatja az orvostudomány, összefüggésbe hozták ugyanakkor bizonyos genetikai betegségekkel, fejlődési rendellenességekkel, például a húgycsőt érintő hypospadiasissel.

A legfontosabb tünetek

Az első és legfontosabb tünet egy hasi duzzanat kialakulása, amelyet a megnövekedett vese okoz. A Willms-tumor nagyon gyorsan nő, napok-hetek alatt kialakul, fájdalommal és egyéb tünetekkel azonban nem feltétlenül jár. A szülök már a kisbabáknál is kitapogathatják a duzzanatot, vigyázni kell azonban, mivel a daganat nagyon puha, emiatt a kicsik hasát nem szabad durván nyomni, mert a tumor akár szét is nyomható. Ultrahang, CT és MR-vizsgálat is szükséges a diagnózis pontos felállításához.

A Willms-tumor a legkisebbeknél is kialakulhat, az első tünetekkel forduljunk orvoshoz! Fotó: Getty Images

Kezelése általában kemoterápiával a leghatásosabb, szerencsére ez a daganattípus jól reagál a kisebb dózisú terápiára is, így a mellékhatások sem viselik meg annyira a kicsiket. Ha a daganat méretét sikerült lecsökkenteni, műtéti úton eltávolítható, és kis szerencsével újabb kemoterápiás kezelést sem igényel a beteg. A gyógyulási esélyek szerencsére nagyon jók, a betegség első és második fokozatában 95 százalék, míg a a harmadik és negyedik stádiumban 50-60 százalék a teljes felépülés aránya. Az áttétek kialakulásának esélye is kisebb a legtöbb daganattípusénál.

