Milyen betegségre utalhat a csuklás?

A csuklás az egyik leggyakoribb reflex, a rekeszizom görcsös összehúzódása, melyet jellegzetes érzés és hang kísér. A csuklás lehet egyetlen, de rohamszerűen is jelentkezhet, ilyenkor több csuklás követi egymást, általában ritmusosan.

Számos dolog kiválthatja a csuklást, ezek közül jó néhány teljesen hétköznapi: például köhögés, félrenyelés, nevetés, levegő nyelése, ha túl gyorsan eszünk vagy iszunk, de az intenzív érzelmek, így a félelem, az izgatottság, az öröm is. Az esetek legnagyobb részében a csuklás teljesen ártalmatlan (bár időnként kellemetlen, fájdalmas, vagy éppen kínos lehet), és rövid időn belül mindenféle beavatkozás nélkül elmúlik. Néhány esetben azonban a csuklás súlyosabb betegségekre is utalhat, lássunk ezek közül néhányat!

A csuklás a rekeszizom görcsös, akaratlan összehúzódása. Fotó: Getty Images

A csuklást az is kiválthatja, hogy valami irritálja a rekeszizmot, vagy az agyból a hasig húzódó, úgynevezett bolygóideget. A krónikus csuklás több, mint 48 óráig tart, de előfordulhat az is, hogy valaki több mint egy hónapig folyamatosan csuklik. Azonban már a 12 órán át tartó csuklás is elegendő indok lehet arra, hogy felkeressük az orvosunkat. Szintén érdemes minél hamarabb orvoshoz fordulni, ha a csuklást egyéb tünetek is kísérik, például láz, fájdalom, szédülés vagy légszomj.

A csuklás tulajdonképpen a rekeszizom görcsös, akaratlan összehúzódása Az állandó csuklás egyik okozója lehet a refluxbetegség, mert az azzal kapcsolatba hozható puffadás, és a túl teli gyomor egyaránt irritálhatják a rekeszizmot. A refluxbetegség kezelése (akár gyógyszerekkel, akár az életmód megváltoztatásával) általában a csuklást is elmulasztja.

A bolygóideg sérülése, irritációja is csukláshoz vezethet. Ez lehet ideiglenes, például mandulagyulladás vagy egyéb ok miatt, de állandósult is, ez utóbbi visszavezethető balesetekre vagy daganatra is.

Stroke vagy daganat is állhat a háttérben

Meglepő módon, a csuklás igen súlyos betegségekre is utalhat, például stroke-ra vagy veseelégtelenségre. Az előbbinél még az orvosok sem tudnak megfelelő magyarázatot adni, de a csuklás gyakori tünet lehet azoknál a stroke-os eseteknél, melyek az agy hátsó részét érintik. Ezt olyan tünetek is kísérhetik, mint a mellkasi fájdalom, a zsibbadás vagy a látászavarok, de a csuklás önmagában is igen fájdalmas lehet.

A csökkent veseműködés esetében a vese nem tudja megfelelően ellátni a feladatait, így a toxinok, salakanyagok lassan felgyűlhetnek a szervezetünkben, és ez is irritálhatja a bolygóideget és a rekeszizmot. Megfigyelték, hogy amennyiben a csuklás mellé izomgörcsök, izomrángások, fokozott szomjúság vagy a bőr sápadtsága társul, akkor nagyon valószínű a vese károsodása.

Rendkívül ritkán a csuklás az agy daganatos betegségére is utalhat. Egy Chris Sands nevű brit férfi több mint két évig küzdött krónikus csuklással, míg végre kiderült, hogy egy daganat növekedett az agyában, a bolygóideg eredőjénél. A daganat műtéti eltávolítása után a férfi csuklása (mely miatt enni és aludni sem nagyon tudott) jelentős mértékben csökkent, majd meg is szűnt.