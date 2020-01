Az epebetegségek tünetei

Az epe a májban termelődő lúgos folyadék, melynek elsődleges feladata, hogy a nagy zsírcseppeket lebontsa, ezzel megkönnyítve a zsírbontó enzimek dolgát. Az epehólyag raktározza el, majd innen a hasnyálmirigy váladékával együtt a vékonybélbe ürül. Általában az epehólyag elzáródása, illetve különböző gyulladások okozhatnak epebetegségeket, melyek nagyrészt hasonló tünetekkel bírnak. De lássuk külön-külön is az epebetegségek leggyakrabban előforduló típusait, és az általános tüneteiket!

Az epekövek a máj által elválasztott epét tároló epehólyagban és a közös epevezetékben képződhetnek. Nagyságuk általában a homokszemnyitől a galambtojás nagyságig igen változatos. Kialakulásukról és kezelésükről az alábbi cikkünkben írtunk részletesebben!

Epekő

A leggyakoribb epebetegségnek az epekő számít, amely akkor képződik, amikor az epében található vegyületek megkövülnek. Az esetek döntő többségében tünetmentes, véletlenszerűen ismerik föl egyéb okból végzett vizsgálat vagy műtét kapcsán. Általában zsíros ételek fogyasztásakor jelentkeznek a panaszok: ilyenkor ugyanis az epehólyag többszöri összehúzódásra kényszerül, és a kő könnyen elzárhatja a kivezető nyílást, meggátolva a megfelelő ürülést. Az ilyenkor tapasztalt (ez egyes esetekben tompa, máskor pedig éles, szúró) fájdalmat epegörcsnek hívjuk. Emellett émelygés, hányinger,lázés izomgörcsök is jelentkezhetnek.

Azepekősokáig tünetmentes, majd rendkívül intenzív fájdalommal jelentkezik

Epevezeték-elzáródás

Ha az epevezeték elzáródik, epepangás jön létre, így az epefesték kórosan elszaporodik, ezáltal teret adva az emésztési zavaroknak. Legtöbbször az epekő tehető felelőssé az elzáródásért, de okozhatja daganatos megbetegedés vagy kórosan megnagyobbodott nyirokcsomó. A felszaporodott epefesték miatt sárgaság is jelentkezhet, ami enyhe esetben csak a szemfehérjében jelentkezik. Az epe egyik lebontási terméke a vizelettel kezd ilyenkor kiürülni, ami elszínezheti azt.

Epehólyag-gyulladás

Ha az el nem folyt epe elfertőződik, heveny epehólyag-gyulladás alakul ki. Általában az epekövesség áll a hátterében, és ahhoz hasonló tüneteket is produkál: magas lázzal, görcsös hasi fájdalommal jár. Afájdalomrendszerint a felhas jobb oldalát érinti, és a jobb lapockába sugározhat. Ha a fő epeutat is elzárja egy kő, sárgaság is jelentkezhet, mert ilyenkor az epe nem tud elfolyni, így az epefesték (bilirubin) a vérbe kerül. A heveny szakban - az első 48 órában - lehetőség van az epehólyag műtéti eltávolítására, ezen időn túl gyógyszeres kezelés vagy halasztott műtét közül választ az orvos.